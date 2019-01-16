Спасатели эвакуировали 14 туристов после схода лавины в Сочи

16 января 2019, 16:38

Сель частично перекрыл сегодня Новороссийское шоссе в Сочи, а 15 января лавина заблокировала на горной трассе автомобили с 14 туристами, все они уже вызволены из снежного плена.

Как писал "Кавказский узел", 5 января лавина сошла на сочинском горнолыжном курорте "Горная карусель". При этом погибли два туриста, которые катались, несмотря на запрет.

Сегодня утром на Новороссийском шоссе в Хостинском районе Сочи сошел сель. Грязь, камни и три дерева частично перекрыли дорогу, движение там осуществляется по одной полосе. В том же Хостинском районе сегодня дует сильный ветер, который повалил шесть деревьев и повредил шиферную кровлю многоквартирного дома, сообщило МЧС в 09:00 мск. Пострадавших нет, информировало сегодня на своем сайте Управление МЧС по Краснодарскому краю.

Кроме того, утром 15 января на дорогу между курортом Роза Хутор и кордоном Пслух сошла лавина шириной семь метров и высотой в полтора. Между двумя тоннеля оказались заблокированы 14 человек на трех автомобилях, в том числе один ребенок. К вечеру того же дня всех туристов вывели оттуда и направили к поселку Красная Поляна, со ссылкой на краевой главк МЧС сообщили сегодня "Кубанские новости".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Сочи +5 градусов, умеренный дождь, скорость ветра 10 метров в секунду. Осадки продолжатся и ночью, при этом ветер усилится до 15 м/с. Температура останется прежней. Днем 17 января температура упадет до -2, осадки прекратятся, ветер стихнет до 5 м/с. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.