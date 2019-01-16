Продлено конкурсное производство на североосетинском "Истоке"

16 января 2019, 15:49

Арбитражный суд Северной Осетии на шесть месяцев продлил сегодня конкурсное в отношении крупного винно-водочного предприятия "Исток", которое не рассчиталось с кредиторами после банкротства.

Как писал "Кавказский узел", процедура конкурсного производства была введена на предприятии "Исток" в Беслане еще в апреле 2012 года. До этого завод был одним из крупнейших винно-водочных производств в России.

На сегодняшнем заседании Арбитражного суда Северной Осетии было удовлетворено ходатайство управляющего о продлении конкурсного производства для того, чтобы завершить расчеты с кредиторами. Рассмотрение отчета управляющего назначено на 11 июля, следует из материалов электронной картотеки на сайте суда.

Завод "Исток" был основан в 1995 году, предприятие выпускало игристые и тихие вина и занимало, по разным оценкам, от 20% до 30% российского рынка шампанского. Однако в 2009 году производство было остановлено из-за крупных долгов предприятия. В 2015-2016 годах предприятие выкупил новый акционер. В конце 2017 года предприятие вновь получило лицензию на производство вина и шампанского, информировал 17 ноября 2017 года ТАСС.

После почти десятилетнего перерыва завод удалось запустить. Весной 2018 года в тестовом режиме заработали линии розлива, сообщил 20 марта 2018 года "15-й регион".