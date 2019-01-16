Чиновник в Волгоградской области получил семь лет колонии за взяточничество

16 января 2019, 09:56

Бывший заместитель главы администрации рабочего поселка Средняя Ахтуба Василий Соколов признан виновным в том, что за партию кирпича принял у застройщика недостроенные дома по госпрограмме.

Судом установлено, что с осени 2010 года и в течение двух лет замглавы администрации получал от руководителя стройфирмы кирпич для строительства своего коттеджа. Рыночная стоимость строительного материала, поставленного чиновнику, как полагает следствие, составила около 260 тысяч рублей. "Взамен Соколов беспрепятственно принимал у коммерсанта фактически невыполненные фирмой работы по строительству трех многоквартирных домов, возведение которых осуществлялось в рамках программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"", - сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Волгоградской области.

Бывший чиновник признан виновным по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом лично в крупном размере в виде иного имущества и оказания услуг имущественного характера за незаконные действия в пользу взяткодателя). Он приговорен к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 7 миллионов 792 тысяч рублей, сообщило ведомство 15 января на своем сайте.

"Василий Соколов до последнего не признал своей вины и отказался от всех обвинений в свой адрес", - цитирует представителя областной прокуратуры V1.ru.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Волгограде приговорил старшего инспектора ГИБДД к пяти годам колонии и штрафу в размере 900 тысяч рублей, признав его виновным в том, что он за взятки прикрывал виновников ДТП, сообщили следователи 15 января.