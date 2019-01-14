Христофор Константиниди. © Фото предоставлено пресс-службой министерства курортов Краснодарского края

14 января 2019, 20:56

Глава Минкурортов Кубани получил назначение в Управделами президента России

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди в Управлении делами президента будет курировать работу оздоровительных комплексов и гостиниц Москвы и регионов России.

Как писал "Кавказский узел", Христофор Константиниди был назначен главой министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани в октябре 2016 года. Губернатор Вениамин Кондратьев поставил ему в качестве первой задачи разработку механизма курортного сбора.

Христофор Константиниди покинул пост министра в связи с переходом на другую работу, сообщили сегодня в пресс-службе Краснодарской краевой администрации.

"Христофор Константиниди продолжит работу в Москве, мы подтверждаем эту информацию", - заявил сотрудник пресс-службы, слова которого приводит агентство "Интерфакс-Юг".

Христофор Константиниди назначен заместителем начальника Главного управления в Управлении делами президента РФ, где он будет курировать работу и развитие оздоровительных комплексов и гостиниц Москвы и регионов России, передает со ссылкой на информацию пресс-службы Минкурортов Краснодарского края «Юг Times».

Временно исполнять обязанности министра курортов Кубани станет первый заместитель Светлана Балаева, передает со ссылкой «Живая Кубань». 

Отметим, что в 2018 году на Кубани начался эксперимент по курортному сбору. Размер этого сбора в регионе был определен в размере десяти рублей в сутки. Сбор предполагалось ввести в мае 2018 года, однако законодательное собрание Краснодарского края отложило введение курортного сбора в регионе до 16 июля в связи с чемпионатом мира по футболу.

Примечание:

"Расследование дела министра спорта Кубани возобновлено в третий раз", "Курортный сезон в Сочи завершается на фоне критики отдыхающих", "Власти отложили сроки начала курортного сбора на Кубани".

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