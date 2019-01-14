Арарат Мирзоян. Фото: Sputnik / Aram Nersesyan https://ru.armeniasputnik.am/politics/20180602/12419349/pervyj-vice-premer-armenii-opravdalsya-roskoshnyj-polet.html

14 января 2019, 16:30

Арарат Мирзоян избран спикером парламента Армении

Армянский парламент VII созыва сегодня начал работу в новом составе с присяги депутатов, затем парламентарии большинством голосов избрали своим председателем бывшего первого вице-премьера Арарата Мирзояна.

Как писал "Кавказский узел", внеочередные парламентские выборы в Армении прошли 9 декабря 2018 года. Парламент Армении VII созыва состоит из 132 депутатов, в него прошли 88 кандидатов от блока "Мой шаг", 26 – от партии "Процветающая Армения" и 18 – от партии "Просвещенная Армения".  19 декабря 2018 года парламентское большинство выдвинуло на должность спикера нового парламента и.о. первого вице-премьера Арарата Мирзояна. На посты двух из трех вице-спикеров были выдвинуты Лена Назарян и Ален Симонян.

В сегодняшней повестке нового парламента было избрание его руководства и глав комиссий, а также утверждение программы правительства, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию заседания на парламентском сайте.

С приветствием к новому парламенту обратились президент Армении Армен Саргсян и Католикос Всех Армян Гарегин II. "Вы несете ответственность за будущее Армении. Народ связывает с новым парламентом большие ожидания, и вы призваны реализовать их", - заявил патриарх. Президент, в свою очередь, отметил, что парламентарии получили возможность для реализации идей "бархатной" революции.

По итогам тайного голосования спикером парламента избран Арарат Мирзоян, фракции "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" не стали выдвигать кандидатуры на пост спикера.

Итоги голосования озвучил глава счетной комиссии парламента, депутат фракции "Мой шаг" Ваагн Овакимян. По его словам, за единственную кандидатуру от фракции "Мой шаг" проголосовали 131 из 132 депутатов. "Еще один бюллетень был признан недействительным", - заявил он.

Сегодня также определился состав счетной комиссии. В нее вошли пять представителей фракции "Мой шаг" и по одному представителю от фракций "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения". Должности главы и секретаря счетной комиссии достались фракции "Мой шаг", представленной в парламенте в абсолютном большинстве.

Согласно статье 149 Конституции Армении, после формирования нового парламента президент Армении назначает премьером кандидата от парламентского большинства. Кабинет министров формируется в течение 15 дней после назначения премьера.

Напомним, президент Армении Армен Саргсян подписал сегодня указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром страны. Кандидатуру Пашиняна представила фракция "Мой шаг".

Новости о внеочередных парламентских выборах в Армении собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы в парламент Пашиняна". Биография Никола Пашиняна размещена на "Кавказском узле".

Примечание:

"Рост числа депутатов в Армении вызвал споры пользователей соцсетей", "Политологи рассказали о раскладе сил накануне выборов в парламент Армении", "Новый блок сформирован в Армении для участия в парламентских выборах".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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