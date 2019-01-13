13 января 2019, 17:00
Пользователи соцсетей сообщили о загрязнении моря фекалиями в Геленджике
Сточные воды из канализационного коллектора в Геленджике попадают в море через ливневку, куда врезаны стоки от жилых домов, заявили пользователи соцсетей и привели видеосвидетельства. Местная жительница подтвердила наличие в городе прикопанной канавы от набережной к берегу, а эколог Владимир Кимаев рассказал о загрязнении воды в Геленджикской бухте.
Канал, по которому канализационные стоки поступают из коллектора в море, проходит по территории детской парусной школы, утверждают авторы сообщений о сбросе в море загрязненных вод.
"Сегодня фекалии продолжают стекать в акваторию Геленджикской бухты. Береговая линия — вся в испражнениях. Как там будут тренироваться дети? А вдруг — эпидемия дизентерии или ещё хуже? Все делается по указанию городских властей: в связи с тем, что ливневая канализация не справляется с осадками. Однако в ливнёвку врезаны стоки от жилых домов и других объектов!", - говорится в сообщении, опубликованном 11 января в Telegram-канале "«Зелёный» змий" под хештегом #нампишут.
На видеозаписи, приложенной к сообщению, видно, как мутные воды вытекают из трубы под ворота с табличкой "Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Центр олимпийской подготовки водных видов спорта" Геленджикский филиал". За воротами стоки текут по наклонной поверхности в море.
Аналогичный текст, но с другим видео, опубликован сегодня в сообществе "Злюкен Енотен" "ВКонтакте". На видео под названием "Геленджик" видно, как из трубы, которая возвышается над землей, вытекает вода. Мужской голос за кадром утверждает, что запись сделана 12 января. "Вот эти фекалии", - говорит он, в частности, указывая на стоки.
О сбросе фекальных вод в море у Геленджикской бухты также сообщило со ссылкой на местных жителей 12 января издание "Регион онлайн".
Жительница Геленджика Наталья, по запросу Business FM проверившая информацию о сливе канализационных вод в море, в сухую погоду не обнаружила на набережной фекалий и не почувствовала в указанном месте специфического запаха, но подтвердила наличие канавы от набережной до берега и периодический слив вод с фекалиями в море, отметив, что это для города уже не новость.
«Сейчас сухо, дождя нет, и ничего никуда не течет. И прям канала, о котором идет речь, нет. Там прикопана небольшая канавка от набережной до берега. Скорее, это сделали для стока вод, потому что, помимо проблем с канализацией, у нас проблемы со стоками воды: когда идет сильный дождь, часть города топит. Фекалий на набережной не валяется, в городе не пахнет. Их сливают в море, но это делают не первый, не второй и не пятый год», - привело слова жительницы Геленджика 12 января издание.
Женщина при этом напомнила, что летом 2018 года также была информация о сбросе фекалий в море.
"Кавказский узел" писал, что в начале июля 2018 года отдыхающие сообщили о сбросе нечистот в море у центрального пляжа Геленджика. Люди утверждали, что с утра 6 июля на пляже чувствовался неприятный запах, а прибывшая аварийная бригада запретила купание в море. 9 июля было объявлено, что купание по всей Геленджикской бухте запрещено. Запрет был снят 10 июля лишь частично.
Член совета «Экологической вахты по Северному Кавказу» Владимир Кимаев рассказал, что на черноморском побережье "со времен Советского Союза используется так называемый глубоководный выпуск".
«На берегу стоят очистные сооружения, куда поступают все сточные воды из города, там они очищаются, идет труба, и компрессорные станции, они выкачивают воду на глубину. Благодаря тому, что вода в Черном море имеет химически активное свойство, на глубине 200 метров находится уже мертвая зона, там начинается граница сероводородных вод, и она там обеззараживается», - пояснил он.
При этом, по словам эколога, иногда сбросы канализационных вод попадают в мелководную часть залива и загрязняют воду, но судить о качестве очистки стоков трудно, так как информация о мониторинге качества очистки сточных вод закрыта, особенно со времен подготовки к Олимпиаде в Сочи.
"Я был в Геленджике, видел, что делается на берегу, видел грязь и как люди купаются в абсолютно мутной воде, запах ужасный. У меня есть информация, что фекальная вода сливается не дальше куда-то в море, а в залив. Насколько это соответствует действительности, я сказать не могу", - цитирует Кимаева Business FM.