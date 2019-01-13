Пользователи соцсетей сообщили о загрязнении моря фекалиями в Геленджике

13 января 2019, 17:00

Сточные воды из канализационного коллектора в Геленджике попадают в море через ливневку, куда врезаны стоки от жилых домов, заявили пользователи соцсетей и привели видеосвидетельства. Местная жительница подтвердила наличие в городе прикопанной канавы от набережной к берегу, а эколог Владимир Кимаев рассказал о загрязнении воды в Геленджикской бухте.

Канал, по которому канализационные стоки поступают из коллектора в море, проходит по территории детской парусной школы, утверждают авторы сообщений о сбросе в море загрязненных вод.

"Сегодня фекалии продолжают стекать в акваторию Геленджикской бухты. Береговая линия — вся в испражнениях. Как там будут тренироваться дети? А вдруг — эпидемия дизентерии или ещё хуже? Все делается по указанию городских властей: в связи с тем, что ливневая канализация не справляется с осадками. Однако в ливнёвку врезаны стоки от жилых домов и других объектов!", - говорится в сообщении, опубликованном 11 января в Telegram-канале "«Зелёный» змий" под хештегом #нампишут.

На видеозаписи, приложенной к сообщению, видно, как мутные воды вытекают из трубы под ворота с табличкой "Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Центр олимпийской подготовки водных видов спорта" Геленджикский филиал". За воротами стоки текут по наклонной поверхности в море.

Аналогичный текст, но с другим видео, опубликован сегодня в сообществе "Злюкен Енотен" "ВКонтакте". На видео под названием "Геленджик" видно, как из трубы, которая возвышается над землей, вытекает вода. Мужской голос за кадром утверждает, что запись сделана 12 января. "Вот эти фекалии", - говорит он, в частности, указывая на стоки.

О сбросе фекальных вод в море у Геленджикской бухты также сообщило со ссылкой на местных жителей 12 января издание "Регион онлайн".

Жительница Геленджика Наталья, по запросу проверившая информацию о сливе канализационных вод в море, в сухую погоду не обнаружила на набережной фекалий и не почувствовала в указанном месте специфического запаха, но подтвердила наличие

Член совета «Экологической вахты по Северному Кавказу» Владимир Кимаев рассказал, что на черноморском побережье " ".