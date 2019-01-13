Американский конгрессмен призвал освободить Мехмана Гусейнова

13 января 2019, 03:30

Американский конгрессмен Крис Смит призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева "немедленно и безоговорочно" освободить блогера Мехмана Гусейнова, проводящего голодовку в тюрьме.

Как писал "Кавказский узел", с призывом освободить Мехмана Гусейнова выступили комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, МИД Франции, представитель ОБСЕ, международная организация в защиту свободы журналистов "Репортеры без границ" и международная правозащитная организация Amnesty International. 12 января с требованием вмешаться в дело Гусейнова к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву выступила международная правозащитная организация Human Rights Watch. На фоне множества призывов заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов обвинил "антинациональные группы и их зарубежных покровителей" в попытке начать очередную антиазербайджанскую кампанию.

Мехман Гусейнов пожаловался на пытки после задержания, и 3 марта 2017 года был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете. 26 декабря 2018 года Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов избил сотрудника колонии. В тот же день Мехман Гусейнов объявил сухую голодовку в колонии в знак протеста против нового уголовного дела, а 30 декабря после перевода в СИЗО и резкого ухудшения самочувствия начал принимать воду. Однако после из-за сильных болей в желудке он вынужден был начать принимать жидкие молочные продукты, сообщили брат блогера и адвокат.

Американский конгрессмен, бывший глава подкомитета Палаты представителей по правам человека Крис Смит призвал президента Ильхама Алиева немедленно и безоговорочно освободить блогера Мехмана Гусейнова, сообщает 12 января Turan.

"Я настоятельно призываю президента Алиева немедленно и безоговорочно освободить Мехмана Гусейнова. Мехман провел два года в тюрьме за свою работу, разоблачающую коррупцию. Правительство усугубило эту несправедливость две недели назад, предъявив ему новые произвольные обвинения, чтобы продлить его время за решеткой. Президент Алиев должен действовать сейчас, чтобы положить конец этому последнему позорному эпизоду жестокой кампании режима против свободы слова", - цитирует заявление Смита агентство.