Аэропорт Волгограда возобновил работу

12 января 2019, 10:33

Открылся волгоградский международный аэропорт, прервавший работу из-за непогоды. Задерживается прилет и вылет двух рейсов.

"Кавказский узел" сообщал, что 11 января шесть рейсов были задержаны и четыре отменены после снегопада и ледяного дождя в районе международного аэропорта Волгограда.

Аэропорт открыт с 6:00 по местному времени (5:00 мск), сообщили сегодня в справочной аэропорта. "Задержанные рейсы готовятся к вылету", - процитировал сегодня "Интерфакс" слова дежурного.

По данным онлайн табло Международного аэропорта Волгограда на 10:33 мск 12 января, там задерживается прилет самолета из Казани и вылет обратного рейса.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", 12 января в Волгограде облачная погода без осадков, температура 2 градуса тепла, дует ветер скоростью 9 м/с. В ночь на 13 января ожидаются умеренные осадки, похолодает до -1 градуса, скорость ветра при этом не изменится. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.