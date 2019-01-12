Зал ожидания волгоградского аэропорта. Фото с сайта аэропорта, http://аэропортволгоград.рф/upload/iblock/471/3wI6T_aiKeA.jpg

12 января 2019, 10:33

Аэропорт Волгограда возобновил работу

Открылся волгоградский международный аэропорт, прервавший работу из-за непогоды. Задерживается прилет и вылет двух рейсов.

"Кавказский узел" сообщал, что 11 января шесть рейсов были задержаны и четыре отменены после снегопада и ледяного дождя в районе международного аэропорта Волгограда.

Аэропорт открыт с 6:00 по местному времени (5:00 мск), сообщили сегодня в справочной аэропорта. "Задержанные рейсы готовятся к вылету", - процитировал сегодня "Интерфакс" слова дежурного.

По данным онлайн табло Международного аэропорта Волгограда на 10:33 мск 12 января, там задерживается прилет самолета из Казани и вылет обратного рейса.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", 12 января в Волгограде облачная погода без осадков, температура 2 градуса тепла, дует ветер скоростью 9 м/с. В ночь на 13 января ожидаются умеренные осадки, похолодает до -1 градуса, скорость ветра при этом не изменится. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Жители Кубани заявили о транспортном коллапсе после потопа", "Аэропорт Краснодара отправляет задержанные из-за тумана рейсы", "Самолет "Сочи - Москва" вынужденно сел в Краснодаре из-за дебоша на борту".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 января 2019, 10:33

12 января 2019, 09:41

  • Близкие заявили о подложности обращения Гусейнова из СИЗО

    Обращение от имени осужденного блогера Мехмана Гусейнова, в котором опровергается ухудшение его здоровья, сфальсифицировано, полагают брат осужденного Эмин Гусейнов и журналистка Хадиджа Исмайлова. Адвокаты Гусейнова выразили удивление появлением этого обращения.

12 января 2019, 08:41

12 января 2019, 07:51

12 января 2019, 06:55

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Документы

Все документы