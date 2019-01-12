Пользователи соцсетей раскритиковали Кокова за повышение зарплат чиновникам

12 января 2019, 06:21

Повышение зарплаты чиновникам в Кабардино-Балкарии на 4,3% затронет лишь руководителей и сотрудников высшего и среднего звена, но не коснется других бюджетников. Пользователи соцсетей раскритиковали это решение, однако некоторые отметили, что чиновники в республике действительно получают небольшие зарплаты. При этом рост зарплаты чиновникам в целом соответствует статданным о повышении оплаты труда на предприятиях республики в минувшем году.

Как информировал "Кавказский узел", врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков 9 января подписал указы о повышении в 1,043 раза с 1 января заработной платы чиновникам, занимающим государственные должности и должности государственной гражданской службы, а также другим работникам органов госвласти.

Объявленное повышение заработной платы касается республиканских чиновников высшего и среднего звена и не касается врачей, учителей и муниципальных служащих, сообщил 11 января корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства финансов Кабардино-Балкарии.

В соответствии с одним указом размеры должностных окладов с 1 января в 1,043 раза повышены для чиновников высшего ранга – министров, заместителей министров и ряда других высокопоставленных чиновников, а в соответствии со вторым указом должностные оклады повышены чиновникам среднего звена – сотрудникам министерств и ведомств, пояснил сотрудник Минфина.

Однако он не смог уточнить общее число чиновников, которых затронут указы о повышении зарплаты, и размеры бюджетных расходов на эти цели.

Чиновник и учитель рассказали о своих низких зарплатах

По словам сотрудника одного из министерств Кабардино-Балкарии, его зарплата со всеми надбавками, классным чином и стажем работы более десяти лет составляет всего 18 тысяч рублей.

«Прибавка составит 4% от базовой зарплаты, это где-то 700-800 рублей в месяц. Спасибо, конечно, но все равно размеры зарплат в республике очень низкие, поэтому молодые толковые ребята уезжают в другие города», - сказал он "Кавказскому узлу".

По словам учительницы одной из школ Нальчика, зарплата у нее и ее коллег не повышалась за последние четыре-пять лет ни разу, и средняя зарплата учителя, работающего на полторы ставки (это 27 часов в неделю), составляет около 20 тысяч рублей.

«Лично у меня - 24 часа, я учитель высшей категории, почетный работник образования России, и я получаю после всех вычетов 17 тысяч рублей, а молодые учителя, которые ведут по 32 часа в неделю, получают по 15 тысяч рублей», - рассказала она "Кавказскому узлу".

Среднемесячная начисленная зарплата работников предприятий и организаций Кабардино-Балкарии в январе-октябре 2018 года без выплат социального характера сложилась в размере 24606,8 рубля и выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 6,2%. При этом размер реальной начисленной зарплаты увеличился на 4,3%, говорится в сообщении на сайте Северо-Кавказстата.

Объявленное повышение зарплат чиновникам является мизерным, считает руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Хаким Кучмезов.

«20 и даже 24 тысячи рублей – этой зарплаты достаточно лишь для того, чтобы не протянуть ноги. Поэтому население исчезает. Ежегодно из республики уезжает около 4 тысяч человек. Уезжает трудоспособная часть, интеллектуальный слой. При этом большая часть мигрантов не возвращается. Чтобы отток остановить, зарплата должна быть не менее 30 тысяч рублей. 30-40 тысяч рублей - это тот уровень зарплаты, который дает человеку возможность более или менее достойно жить», - сказал Кучмезов "Кавказскому узлу".

Пользователи соцсетей разочарованы решением Кокова повысить зарплаты только чиновникам

Пользователи социальной сети Facebook в группе "Другой Нальчик", в которой, по данным на 05.00 мск 12 января, было 4593 участника, активно обсуждают решение Кокова о повышении зарплаты чиновникам.

"А денег как не было, так и нет! Только теперь их станет еще меньше!" - написала пользователь Рита Жамборова.

"И откуда эти деньги возьмут? У них [чиновников] и так стабильная зарплата. Лучше бы детские пособия повысили", - считает Наима Хаткова.

"Программа по борьбе с бедностью в КБР реализуется на деле", - с иронией отметила Светлана Динаева.

Ряд пользователей заявили, что Коков разочаровал их своим решением о повышении зарплат только чиновникам.

"Зря мы на что-то лучшее надеемся с приходом новых людей... все они с одного котла... для себя и ближних", - написала Асият Тяжгова. "А мы, бедные жители КБР, совсем другого ждали от него. Ошибочка вышла", - добавила Валентина Беканова. "Этим самым он ещё дальше от народа отошёл", - полагает Марина Маловичко.

"Не паникуйте! Может, он и до народа доберется когда-нибудь мельком", - отреагировал Ислам Богатырев. "Зато средняя зарплата по республике повысится", - с иронией заметил он.

Президент России Владимир Путин 26 сентября 2018 года объявил о решении назначить Казбека Кокова временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии. Эксперты называли в числе первоочередных задач Кокова на этом посту решение вопросов экономики, говорится в биографической справке Казбека Кокова, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Однако некоторые пользователи отметили, что зарплаты рядовых чиновников в республике действительно невысокие, а само объявленное повышение на практике окажется почти неощутимым.

"4% от оклада считаете за повышение? У меня знакомая работает каким-то специалистом, знаете, сколько она получает? В районе 16000. Получается, что оклад 4-5 тысяч так. Ну вот умножьте 5000 на 0,04. Она самая обычная девушка из обычной семьи и, кстати, довольно умная... Позвоню ей узнаю, не собирается ли она махнуть в Доминикану на прибавку в 200 рублей... Это не те деньги, чтоб говорить, что зажрались", - написал Артур Семенов.

"Многие думают, что госслужащие большие деньги получают. За несколькими министрами и их замами стоят сотни рядовых служащих с весьма скромными доходами", - поддержал его Руслан Бицуев.