Прекращено расследование нападения на кубанскую базу Greenpeace

11 января 2019, 19:53

МВД не смогло установить нападавших на лагерь экологов в Краснодарском крае в 2016 году и закрыло все три уголовных дела, сообщил сегодня адвокат международной правозащитной группы "Агора" Александр Попков.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября 2016 года лагерь противопожарной экспедиции Greenpeace и "ЭкоВахты" в Краснодарском крае, по информации активистов, блокировала группа кубанских казаков, а в ночь на 9 сентября на лагерь было совершено нападение, в результате которого два участника экспедиции попали в больницу с травмами. В сентябре 2018 года Евросуд принял к рассмотрению жалобу сотрудников российского отделения Greenpeace на нарушения их прав при расследовании дела о нападении на лагерь.

Дела, возбужденные после нападения, закрыты в связи с истечением срока давности, сообщил адвокат Александр Попков, сославшись на официальное письмо из МВД. "Я запросил (у МВД. - Прим. "Кавказского узла") данные примерно в ноябре - нам никто ничего не присылал, очень тяжело шла переписка с ними. Мы предполагали, что могут прекратить дело, так как в сентябре 2018 года заканчивались сроки давности. Только сейчас пришел ответ о том, что дела прекратили. Это было ожидаемо. Они обязаны были присылать все постановления, но не присылали ничего", - процитировал сегодня слова Попкова РБК.

При возбуждении дел состав преступлений был максимально смягчен, отметил Попков. "Кроме этого, сотрудники полиции, проводившие дознание, изначально разделили групповое нападение на множество мелких, не связанных между собой эпизодов, что позволило в дальнейшем вынести отказы в возбуждении дел по большинству из них", - привел сегодня слова адвоката "Интерфакс".

"Мы с Андреем Сабининым (другой адвокат "Агоры". - Прим. "Кавказского узла") изначально говорили, что как-то неправильно возбуждать дела по краже и угрозе убийством, когда на людей организованно нападает банда с оружием и взрывными устройствами, избивает, отбирает, издевается, ломает и крушит", - написал сегодня Александр Попков на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что дело уже рассматривается в Страсбурге. "Подождем, когда ЕСПЧ будет разбирать мотивы идеологической ненависти в нападении, и при чем тут надпись "Тут пендосы" на приморско-ахтарских воротах", - отметил Попков. "Били их исключительно за принадлежность к «клятым пендосам»", - добавил он в комментарии к собственной записи.

На сайтах МВД и Следственного комитета России по состоянию на 19:53 мск 11 января нет информации о прекращении дел о нападении на лагерь Greenpeace.

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