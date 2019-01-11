Наталья Еприкян. Кадр YouTube-шоу "А поговорить?" https://www.youtube.com/watch?v=gZw6ScfD4oA

11 января 2019, 18:30

Продюсер Comedy Woman раскритиковала реакцию ингушей на шутку

Звезды телеканала ТНТ записали ролик с извинениями перед ингушами за номер в Comedy Woman по настоянию руководства. Обиды на шутку - проявление слабости, а извинения за номер были проявлением силы, заявила продюсер шоу Наталья Еприкян, впервые комментируя скандал годичной давности.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2017 года звездам телеканала ТНТ пришлось дважды извиняться перед жителями Ингушетии за номер в программе Comedy Woman. Одна из актрис сыграла в нем девушку, которая работает в эскорт-агентстве. Исходя из диалога актрис в сценке Comedy Woman, на ингушском языке выругалась девушка-еврейка, однако пользователи соцсетей сочли, что в номере разыгрывается миниатюра про проститутку из Ингушетии.

В соцсетях после выхода шоу в эфир были озвучены угрозы участницам Comedy Woman. Разгневанные пользователи соцсетей грозили "переловить по одному" обидчиков и заставить их "на коленях выпрашивать прощение". В осаду было взято здание телеканала. Группа разошлась только после того, как к ТНТ приехали два автобуса с бойцами ОМОН, отмечается в размещенном на "Кавказском узле" справочном материале "В стиле Кадырова: "Камеди Клаб" встал в очередь на извинения перед вайнахами".

Креативный продюсер и актриса популярного шоу Comedy Woman Наталья Еприкян впервые прокомментировала этот скандал, возникший более года назад. В декабре 2017 года она участвовала в создании видеоролика с извинениями за шутку, которая оскорбила ингушей. 

Еприкян стала гостем очередного выпуска шоу "А поговорить?", которое выходит на YouTube. Запись видеоинтервью с Еприкян продолжительностью 1 час и 9 минут опубликована на YouTube с 8 января и набрала по состоянию на 18.00 мск сегодня 522 794 просмотра. В беседе с ведущей программы, которая напомнила об "истории с ингушами", Еприкян призналась, что некоторых участников ее команды реакция ингушских зрителей не на шутку напугала.

"Мне было не страшно, я человек с Кавказа. Намного страшнее бывают ситуации. Это всего лишь слова, угрозы, эмоции. Я расстраиваюсь из-за того, что соцсети и все это пространство делают подобные выходки и угрозы реальными. Чем реальнее люди это ощущают, тем больше ком накручивается", - сказала Наталья Еприкян.

По словам продюсера, для ряда ее коллег, прочитавших комментарии с угрозами, "это было ужасно".

"Я не читаю комментарии. [...] Мы раньше не читали их и вообще не задумывались. Поэтому, может, и смелее были. Я потом увидела все угрозы, которые писали мне. По законам нашей страны можно пойти, предъявить это и показать. Когда ты представляешь, что какой-то человек за шутку может так угрожать - а вдруг он действительно это сделает?" - пояснила она.

При этом сама Еприкян назвала угрозы недовольных зрителей "издержками профессии". "Нас могут ненавидеть", - заметила она.

Артисты Comedy Club Production "поступили так, как должны были поступить", когда извинились перед ингушскими зрителями, хотя на записи видеоролика с извинениями настояло руководство телеканала ТНТ. "В извинениях ничего страшного нет, если надо извиниться, значит, извинились [...] Это проблема людей, которые позволили себе подобные нападки и обиды. Обиды - это не сила, это проявление, скорее, слабости, а извинения - это проявление силы, я считаю", - заключила она.

Распространившаяся в России практика публичных извинений не имеет никакого отношения к кавказским и исламским традициям, заявили "Кавказскому узлу" программный директор по России правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Локшина и старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов.

Скандалу с Comedy Woman предшествовал ряд случаев, когда популярные у молодежи люди были вынуждены извиняться перед уроженцами Северного Кавказа за свои слова. Извинения за подобную "неудачную шутку" о чеченских и армянских девушках приносил, в частности, рэп-исполнитель Вячеслав Машнов, известный под псевдонимом Гнойный.

Примечание:

"Песня o Кадырове, плачущем по сборной России, за сутки стала хитом", "Пародия на Кадырова перезагрузила жанр политической сатиры", "Шуточный видеоролик про Кадырова набрал почти миллион просмотров за сутки".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

11 января 2019, 21:36

11 января 2019, 21:18

11 января 2019, 20:50

11 января 2019, 19:53

11 января 2019, 19:01

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Документы

Все документы