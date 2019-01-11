Продюсер Comedy Woman раскритиковала реакцию ингушей на шутку

11 января 2019, 18:30

Звезды телеканала ТНТ записали ролик с извинениями перед ингушами за номер в Comedy Woman по настоянию руководства. Обиды на шутку - проявление слабости, а извинения за номер были проявлением силы, заявила продюсер шоу Наталья Еприкян, впервые комментируя скандал годичной давности.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2017 года звездам телеканала ТНТ пришлось дважды извиняться перед жителями Ингушетии за номер в программе Comedy Woman. Одна из актрис сыграла в нем девушку, которая работает в эскорт-агентстве. Исходя из диалога актрис в сценке Comedy Woman, на ингушском языке выругалась девушка-еврейка, однако пользователи соцсетей сочли, что в номере разыгрывается миниатюра про проститутку из Ингушетии.

В соцсетях после выхода шоу в эфир были озвучены угрозы участницам Comedy Woman. Разгневанные пользователи соцсетей грозили "переловить по одному" обидчиков и заставить их "на коленях выпрашивать прощение". В осаду было взято здание телеканала. Группа разошлась только после того, как к ТНТ приехали два автобуса с бойцами ОМОН, отмечается в размещенном на "Кавказском узле" справочном материале "В стиле Кадырова: "Камеди Клаб" встал в очередь на извинения перед вайнахами".

Креативный продюсер и актриса популярного шоу Comedy Woman Наталья Еприкян впервые прокомментировала этот скандал, возникший более года назад. В декабре 2017 года она участвовала в создании видеоролика с извинениями за шутку, которая оскорбила ингушей.

Еприкян стала гостем очередного выпуска шоу "А поговорить?", которое выходит на YouTube. Запись видеоинтервью с Еприкян продолжительностью 1 час и 9 минут опубликована на YouTube с 8 января и набрала по состоянию на 18.00 мск сегодня 522 794 просмотра. В беседе с ведущей программы, которая напомнила об "истории с ингушами", Еприкян призналась, что некоторых участников ее команды реакция ингушских зрителей не на шутку напугала.

"Мне было не страшно, я человек с Кавказа. Намного страшнее бывают ситуации. Это всего лишь слова, угрозы, эмоции. Я расстраиваюсь из-за того, что соцсети и все это пространство делают подобные выходки и угрозы реальными. Чем реальнее люди это ощущают, тем больше ком накручивается", - сказала Наталья Еприкян.

По словам продюсера, для ряда ее коллег, прочитавших комментарии с угрозами, "это было ужасно".

"Я не читаю комментарии. [...] Мы раньше не читали их и вообще не задумывались. Поэтому, может, и смелее были. Я потом увидела все угрозы, которые писали мне. По законам нашей страны можно пойти, предъявить это и показать. Когда ты представляешь, что какой-то человек за шутку может так угрожать - а вдруг он действительно это сделает?" - пояснила она.

При этом сама Еприкян назвала угрозы недовольных зрителей "издержками профессии". "Нас могут ненавидеть", - заметила она.

Артисты Comedy Club Production "поступили так, как должны были поступить", когда извинились перед ингушскими зрителями, хотя на записи видеоролика с извинениями настояло руководство телеканала ТНТ. "В извинениях ничего страшного нет, если надо извиниться, значит, извинились [...] Это проблема людей, которые позволили себе подобные нападки и обиды. Обиды - это не сила, это проявление, скорее, слабости, а извинения - это проявление силы, я считаю", - заключила она.

Распространившаяся в России практика публичных извинений не имеет никакого отношения к кавказским и исламским традициям, заявили "Кавказскому узлу" программный директор по России правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Локшина и старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов.

Скандалу с Comedy Woman предшествовал ряд случаев, когда популярные у молодежи люди были вынуждены извиняться перед уроженцами Северного Кавказа за свои слова. Извинения за подобную "неудачную шутку" о чеченских и армянских девушках приносил, в частности, рэп-исполнитель Вячеслав Машнов, известный под псевдонимом Гнойный.