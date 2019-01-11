Очередь на Военно-Грузинской дороге составила 364 автомобиля

11 января 2019, 13:16

179 легковых автомобилей и 185 большегрузов скопились в очереди на Военно-Грузинская дороге, закрытой в связи с непогодой, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов с вечера 4 января, а для легковых машин – с вечера 8 января. К 10 января в очереди на КПП "Верхний Ларс" стояли 195 машин – около 145 грузовых автомобилей и более 50 легковых.

О том, как водители ждут открытия дороги в Грузию на КПП "Верхний Ларс", фоторепортаж"Кавказского узла".

"Военно-Грузинская дорога остается закрытой для проезда всех видов автотранспортных средств – в месте скопления автотранспорта силами МЧС России развернут дополнительный пункт обогрева. На данный момент в режиме ожидания находится 364 транспортных средств (179 легковых, 168 грузовых, 16 микроавтобусов, 1 автобус). Организована работа психологов МЧС России, миграционной службы, медицины катастроф", – сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

По данным ведомства, на Крестовом перевале в Грузии выпало большое количество осадков, сохраняется повышенная лавинная опасность. Дорожные службы Грузии расчищают дорожное полотно.

Пользователи соцсети выразили надежду, что дорога откроется сегодня.

"Техника поехала чистить дорогу. Вот прям сейчас!", – написала Нелли Айвазян сегодня в 9:01 мск в группе "Ситуация на КПП "Верхний Ларс". "Хорошие новости", – ответил пользователь Захарий Волоцюга. "Надеемся, что откроют", – прокомментировала Ульяна Баранова.

"Передали, что сошло несколько лавин, и техника начала чистку дорог, к сегодняшнему вечеру должны закончить", – написала Анна Сидорова-Гончарова.

"Есть новости, что после обеда откроют дорогу", – отметил Аркадий Папоян.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 13.15 мск на въезде в Грузию наблюдается очередь грузовых и легковых автомобилей, конца которой не видно из-за поворота дороги. На въезде в Россию дорога пуста. Изображения на веб-камерах обновляются каждые 15 минут, они предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением, говорится в сообщении на сайте "Верхний Ларс".

Пункты пропуска на границе России и Грузии работают в круглосуточном режиме, однако во время ухудшения погоды они часто временно закрываются, говорится в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" также размещен материал о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в грузинском поселке Степанцминда без осадков, температура воздуха -3 градуса, скорость ветра – до 11 метров в секунду. Вечером температура снизится до -4, скорость ветра – до 8 м/с. 12 января осадков также не ожидается, температура составит -5 градусов, ветер усилится до 14 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.