Водитель легковой машины в очереди у границы России с Грузией. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

11 января 2019, 13:16

Очередь на Военно-Грузинской дороге составила 364 автомобиля

179 легковых автомобилей и 185 большегрузов скопились в очереди на Военно-Грузинская дороге, закрытой в связи с непогодой, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов с вечера 4 января, а для легковых машин – с вечера 8 января. К 10 января в очереди на КПП "Верхний Ларс" стояли 195 машин – около 145 грузовых автомобилей и более 50 легковых.

О том, как водители ждут открытия дороги в Грузию на КПП "Верхний Ларс", фоторепортаж"Кавказского узла".

"Военно-Грузинская дорога остается закрытой для проезда всех видов автотранспортных средств – в месте скопления автотранспорта силами МЧС России развернут дополнительный пункт обогрева. На данный момент в режиме ожидания находится 364 транспортных средств (179 легковых, 168 грузовых, 16 микроавтобусов, 1 автобус). Организована работа психологов МЧС России, миграционной службы, медицины катастроф", – сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

По данным ведомства, на Крестовом перевале в Грузии выпало большое количество осадков, сохраняется повышенная лавинная опасность. Дорожные службы Грузии расчищают дорожное полотно.

Пользователи соцсети выразили надежду, что дорога откроется сегодня. 

"Техника поехала чистить дорогу. Вот прям сейчас!", – написала Нелли Айвазян сегодня в 9:01 мск в группе "Ситуация на КПП "Верхний Ларс". "Хорошие новости", – ответил пользователь Захарий Волоцюга. "Надеемся, что откроют", – прокомментировала Ульяна Баранова.

"Передали, что сошло несколько лавин, и техника начала чистку дорог, к сегодняшнему вечеру должны закончить", – написала Анна Сидорова-Гончарова.

"Есть новости, что после обеда откроют дорогу", – отметил Аркадий Папоян.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 13.15 мск на въезде в Грузию наблюдается очередь грузовых и легковых автомобилей, конца которой не видно из-за поворота дороги. На въезде в Россию дорога пуста. Изображения на веб-камерах обновляются каждые 15 минут, они предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением, говорится в сообщении на сайте "Верхний Ларс".

Пункты пропуска на границе России и Грузии работают в круглосуточном режиме, однако во время ухудшения погоды они часто временно закрываются, говорится в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" также размещен материал о Военно-Грузинской дороге

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в грузинском поселке Степанцминда без осадков, температура воздуха -3 градуса, скорость ветра – до 11 метров в секунду. Вечером температура снизится до -4, скорость ветра – до 8 м/с. 12 января осадков также не ожидается, температура составит -5 градусов, ветер усилится до 14 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более  точного прогноза.

Примечание:

"Движение автобусов и грузовиков запрещено на дороге Млета – Сетуреби", "Ураган с градом побил виноградники в селах Кахетии", "Около 24 тысяч жителей Гори остались без электроснабжения после ливня".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

11 января 2019, 16:35

11 января 2019, 16:24

11 января 2019, 16:08

  • Три человека претендуют на пост мэра Махачкалы

    После главы управы Басманного района Москвы Салмана Дадаева заявления о выдвижении на пост мэра Махачкалы подали замдиректора "Дагтехкадастра" Айдемир Исмаилов и махачкалинец Махмуд Ибадулаев.

11 января 2019, 16:00

11 января 2019, 15:55

  • Противники Манвела Григоряна возобновили акции протеста

    Шествие с требованием изменить решение суда об освобождении под залог бывшего депутата Манвела Григоряна состоялось в Эчмиадзине. Защита Григоряна считает, что требования протестующих противоречат Конституции и презумпции невиновности.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки