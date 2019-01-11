Автомобиль ГАЗ, упавший в овраг под Геленджиком. Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю http://kuban.sledcom.ru/news

11 января 2019, 12:16

Дело о ДТП с туристами на Кубани дошло до суда

Житель Геленджика, на машине которого туристы попали в аварию под Геленджиком, обвинен в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности. Он, а также погибший водитель знали о неисправности автомобиля, полагает следствие.

Как писал "Кавказский узел", прогулочный джип упал в овраг под Геленджиком 14 августа. Двое детей и пятеро взрослых, находившиеся в автомобиле, с травмами были доставлены в больницу.

По данным следствия, автомобиль марки ГАЗ принадлежал 57-летнему индивидуальному предпринимателю, а туристов по экскурсионным маршрутам возил 32-летний водитель. Стоимость услуги для взрослых составляла 1300 рублей, для детей - 1100. 14 августа 2018 года водитель повез по согласованному с предпринимателем маршруту шесть пассажиров, среди которых было двое детей. В горной местности машина опрокинулась, находившиеся в ней люди получили травмы. Водитель через два дня скончался в больнице, сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

"Как было установлено следствием, и водителю, и индивидуальному предпринимателю было заранее известно о том, что автомобиль имеет неисправности системы рулевого управления и тормозной системы", - сообщается сегодня на сайте ведомства.

Владелец машины обвиняется в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п."а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, проинформировал Следком.

Примечание:

"Десять поездов задержались из-за ДТП на Кубани", "Четыре человека пострадали в ДТП в Краснодаре", "Один человек остается в больнице после ДТП в Дагомысе".

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11 января 2019, 13:16

11 января 2019, 13:05

11 января 2019, 12:50

11 января 2019, 12:16

  • Дело о ДТП с туристами на Кубани дошло до суда

    Житель Геленджика, на машине которого туристы попали в аварию под Геленджиком, обвинен в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности. Он, а также погибший водитель знали о неисправности автомобиля, полагает следствие.

11 января 2019, 11:56

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