Панорама с. Рутул. Фото Шамиль Амрахов http://odnoselchane.ru/?page=photos_of_category&sect=952&com=photogallery

11 января 2019, 08:50

Чиновник в Дагестане уволен после прокурорской проверки

Третий замглавы администрации Рутульского района уволен, поскольку у руководителя района может быть только два заместителя, сообщила 10 января прокуратура Дагестана.

По данным прокуратуры, третий замглавы администрации муниципального образования 1 июля 2017 года был принят работу в нарушение требований Бюджетного кодекса РФ и постановления правительства Дагестана о формировании аппаратов органов местного самоуправления.

"На содержание дополнительной штатной единицы заместителя главы администрации района произведены расходы сверх установленного норматива. В связи с этим, прокуратурой в адрес главы района внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения в штатное расписание администрации района внесены соответствующие изменения, а третий заместитель главы района уволен с занимаемой должности", - сообщила прокуратура Дагестана 10 января на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал, что аналогичное нарушение прокуратура нашла в июле 2018 года в Цунтинском районе Дагестана. Ведомство потребовало главы сократить третью должность замглавы администрации Бежтинского участка, заявив, что у главы не может быть больше двух заместителей. В июне в городе Дагестанские Огни после проверки были уволены двое заместителей главы. В марте прокуратура нашла лишнего чиновника в администрации Ахвахского района.

На тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане" "Кавказский узел" публикует новости об увольнениях и арестах чиновников в органах власти Дагестана.

Примечание:

"Уволены четыре советника главы правительства Дагестана", "Инспектор дагестанской таможни уволена из-за родства с начальником", "Уволен замминистра образования Дагестана".

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