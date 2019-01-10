Минздрав Дагестана отчитался об улучшении состояния певицы Омарасхабовой

10 января 2019, 19:03

Певица Машидат Омарасхабова, госпитализированная после ранения в Махачкале, выписана из больницы, и угрозы для ее жизни нет, сообщил сегодня Минздрав Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Машидат Омарасхабова получила ранение у своего дома в Махачкале в ночь на 25 ноября 2018 года. Она была доставлена в больницу и прооперирована. 29 ноября ее состояние оценивалось как стабильно тяжелое. 3 декабря врачи сообщили, что состояние певицы улучшилось, и ее готовили к переводу в больничный стационар.

Местные СМИ сообщали, что в нападении на Омарасхабову подозревается ее бывший муж, однако это опровергли правоохранительные органы, заявив, что пока неизвестно, кто именно стрелял в певицу. 28 ноября родственники Омарасхабовой заявили, что знают, кто в нее стрелял, и готовы доказать это.

Певица, которая получила ранение брюшной полости и была прооперирована, уже находится дома.

"Состояние Машидат Омарасхабовой улучшилось, ее выписали домой до праздников. Жизни ее ничего не угрожает", - рассказал представитель Минздрава, слова которого сегодня цитирует ТАСС.

Отметим, что последняя запись на странице певицы в Instagram датирована 23 ноября 2019 года.

Спектакль Аварского театра "Четыре жениха Деляфруз", в котором Машидат Омарасхабова исполняла ключевую роль, в январской афише театра на его сайте не значится.

Информации о результатах расследования покушения на певицу, по данным на 19.00 мск 10 января 2019 года, на сайтах МВД и следственного управления СКР по Дагестану нет.