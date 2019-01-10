Пользователи соцсетей поддержали акцию Нурмагомедова после критики поездки в Африку

10 января 2019, 16:54

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов пообещал выполнить желания десяти детей, проведя новогоднюю благотворительную акцию "Письмо Хабибу" в Instagram. Акция прошла после критики пользователей соцсетей за поездку Нурмагомедова в Африку, где он пообещал помочь местным жителям.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Нурмагомедов победил в четырех раундах ирландца Конора Макгрегора, сохранив пояс чемпиона мира в легком весе. Трансляция боя Нурмагомедова с Макгрегором в Махачкале собрала полный зал, а после боя сотни людей вышли на улицы города, чтобы отпраздновать триумф земляка. Хабиб Нурмагомедов после боя с Макгрегором также получил высшую награду Дагестана и предложение стать помощником главы республики Владимира Васильева.

В канун Нового года Хабиб Нурмагомедов организовал в своем аккаунте в соцсети Instagram благотворительную акцию "Письмо Хабибу", призвав детей писать свои самые большие мечты, десять из которых он обещал исполнить.

"Напишите мне письмо от вашей семьи или детей... Я лично прочитаю все письма и выберу 10 из них", - говорится в опубликованном 30 декабря 2018 года сообщении в аккаунте спортсмена. К 16.40 мск 10 января под тегом #письмохабибу было размещено 14 739 публикаций.

Спортсмен 8 января опубликовал желания детей, которые он выполнит, среди них: две просьбы помочь совершить хадж в Мекку, купить квадрокоптер и провести сбор в лагере у отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова. Кроме того, Нурмагомедов пообещал исполнить просьбу глухого с рождения ребенка организовать спортивный клуб для детей с ограниченными возможностями.

Также Хабиб Нурмагомедов пообещал приехать в детский дом в Караганде, купить инвалидную коляску и аппарат-откашливатель, подарить новую форму детской футбольной команде из Хабаровска и пригласить ребенка на матч "Аякс" - "Реал", где тот сможет провести тренировку с футболистами.

Чемпионский титул принес Хабибу Нурмагомедову огромную популярность, и боец предпринял попытки распространить свой авторитет за пределы спорта, пропагандируя среди своих подписчиков в Instagram консервативные социальные установки. Он подверг критике дагестанскую молодежь, танцующую на концертах популярных исполнителей, вступил в заочное противостояние с рэпером Тимати по поводу концертов в Дагестане продюсируемого им поп-исполнителя Егора Крида. Вмешательство Нурмагомедова в культурную жизнь дагестанцев вывело конфликт сосуществования светских и религиозных ценностей в республике на новый уровень, говорится в материале "Кавказского узла" "Итоги года в Дагестане: расстрел в Кизляре, аресты чиновников и гонения за нравственность".

Пользователи соцсети поблагодарили спортсмена за благотворительную акцию, однако напомнили о том, что помощь нужна и его землякам. "Спасибо за все, что делаешь для людей. Ты - наш пример, за которым идем", - написал duisebaevdarkhan.

"Учитесь, наши футболисты и депутаты, как надо... Открывайте не рестораны и бары, а в сёлах спортивные комплексы, тогда и пьющих и наркоманов будет меньше", - написал tyupa_roma.

"Я знаю одну команду, у которой тоже проблемы с деньгами", - отметил в свою очередь пользователь с ником kompot_ik_7 под письмом ребенка, просившего форму для детской футбольной команды из Хабаровска.

"Лучше "Анжи" помоги", - написал пользователь khamys.19.

По состоянию на декабрь 2018 года, долги "Анжи" сократились с 300 до 220 миллионов рублей, сообщил генеральный директор клуба Олег Флегонтов. При этом ранее футболисты махачкалинской команды заявили, что не выйдут на поле до тех пор, пока руководство не погасит задолженность по заработной плате. А болельщики клуба выразили надежду, что чествование Хабиба Нурмагомедова на стадионе "Анжи", проведенное перед одной из игр, поможет клубу привлечь к себе внимание и найти спонсоров

Некоторые пользователи указали, что благотворительные акции поднимают рейтинг Нурмагомедова.

"Продолжай помогать людям. С таким темпом, может, главой Дагестана станешь", - призвал спортсмена black777__.

"Желаю тебе стать президентом. Только хорошим и любящим нас", - написал shamsizaderustam.

Помощь жителям Африки вызвала критику в соцсетях

Это не первая благотворительная акция, проведенная Хабибом Нурмагомедовым после боя, в котором он защитил пояс чемпиона мира в легком весе. В ноябре 2018 года спортсмен посетил регионы Африки, где жители испытывают проблемы с питьевой водой. Видеоотчет о поездке Нурмагомедова был размещен в соцсетях и вызвал критику пользователей.

"Он же не в Африке живет. Сначала надо помогать, где живет. Очень много семей в Дагестане просто выживают", - отметила пользователь с ником naika496.

"А зачем так далеко ехать, я просто не понимаю? У нас что, негде и некому оказать помощь? У нас все время сборы детям... А чуть стал знаменитым, давай лететь в Африку", - отметил пользователь с ником la.le1544.

"При всем уважении, лучше в Дагестане завод построил бы за миллион долларов. Представляете, что можно было сделать у нас? Рабочих мест сколько...", - написал abdulmuminshamilov.

"Каждый вправе распоряжаться своим имуществом как пожелает, без вреда окружающим. Речь ведь не об этом. Это пиар в рамках мирового тура и все это делается для популярности (...) Это политика, и его с его согласия используют. В этом величия нет, просто выгода - бизнес", - высказал свое мнение samurayofworld77.

Другие участники дискуссии отметили, что Нурмагомедов правильно поступает, помогая людям, где бы они ни жили. "Теперь все решили, что он обязан тратить свои деньги именно у себя на родине. В Африке уж куда хуже условия... Вы повернитесь налево и направо, загляните к соседу, может, он голодает и купите буханку хлеба. Сами не хотите помогать своим, моя хата с краю, и осуждаете других", - написал zeffirobaby.

Сам Нурмагомедов сказал, что имеет право потратить деньги так, как считает нужным. "Поехали в села, отдаленные деревни от столицы... Что говорить о других моментах, если у людей просто проблема в питьевой воде... Деньги не украл, не забрал - заработал. Я считаю, что я имею право приехать и эти деньги потратить на нуждающихся людей и помочь им", - заявил Хабиб Нурмагомедов в интервью "Алиф.ТВ". Он также подчеркнул, что "точно также как и в Дагестане, здесь у него тоже живут братья".

Нурмагомедов также заявил, что вернется на африканский континент для открытия новых объектов. "Где-то в апреле мы приедем сюда уже на открытие мечетей, на открытие клинических центров, на открытие колодцев", - подчеркнул спортсмен.