10 января 2019, 16:54
Пользователи соцсетей поддержали акцию Нурмагомедова после критики поездки в Африку
Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов пообещал выполнить желания десяти детей, проведя новогоднюю благотворительную акцию "Письмо Хабибу" в Instagram. Акция прошла после критики пользователей соцсетей за поездку Нурмагомедова в Африку, где он пообещал помочь местным жителям.
Как писал "Кавказский узел", 7 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Нурмагомедов победил в четырех раундах ирландца Конора Макгрегора, сохранив пояс чемпиона мира в легком весе. Трансляция боя Нурмагомедова с Макгрегором в Махачкале собрала полный зал, а после боя сотни людей вышли на улицы города, чтобы отпраздновать триумф земляка. Хабиб Нурмагомедов после боя с Макгрегором также получил высшую награду Дагестана и предложение стать помощником главы республики Владимира Васильева.
В канун Нового года Хабиб Нурмагомедов организовал в своем аккаунте в соцсети Instagram благотворительную акцию "Письмо Хабибу", призвав детей писать свои самые большие мечты, десять из которых он обещал исполнить.
"Напишите мне письмо от вашей семьи или детей... Я лично прочитаю все письма и выберу 10 из них", - говорится в опубликованном 30 декабря 2018 года сообщении в аккаунте спортсмена. К 16.40 мск 10 января под тегом #письмохабибу было размещено 14 739 публикаций.
Спортсмен 8 января опубликовал желания детей, которые он выполнит, среди них: две просьбы помочь совершить хадж в Мекку, купить квадрокоптер и провести сбор в лагере у отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова. Кроме того, Нурмагомедов пообещал исполнить просьбу глухого с рождения ребенка организовать спортивный клуб для детей с ограниченными возможностями.
Также Хабиб Нурмагомедов пообещал приехать в детский дом в Караганде, купить инвалидную коляску и аппарат-откашливатель, подарить новую форму детской футбольной команде из Хабаровска и пригласить ребенка на матч "Аякс" - "Реал", где тот сможет провести тренировку с футболистами.
Чемпионский титул принес Хабибу Нурмагомедову огромную популярность, и боец предпринял попытки распространить свой авторитет за пределы спорта, пропагандируя среди своих подписчиков в Instagram консервативные социальные установки. Он подверг критике дагестанскую молодежь, танцующую на концертах популярных исполнителей, вступил в заочное противостояние с рэпером Тимати по поводу концертов в Дагестане продюсируемого им поп-исполнителя Егора Крида. Вмешательство Нурмагомедова в культурную жизнь дагестанцев вывело конфликт сосуществования светских и религиозных ценностей в республике на новый уровень, говорится в материале "Кавказского узла" "Итоги года в Дагестане: расстрел в Кизляре, аресты чиновников и гонения за нравственность".
Пользователи соцсети поблагодарили спортсмена за благотворительную акцию, однако напомнили о том, что помощь нужна и его землякам. "Спасибо за все, что делаешь для людей. Ты - наш пример, за которым идем", - написал duisebaevdarkhan.
"Учитесь, наши футболисты и депутаты, как надо... Открывайте не рестораны и бары, а в сёлах спортивные комплексы, тогда и пьющих и наркоманов будет меньше", - написал tyupa_roma.
"Я знаю одну команду, у которой тоже проблемы с деньгами", - отметил в свою очередь пользователь с ником kompot_ik_7 под письмом ребенка, просившего форму для детской футбольной команды из Хабаровска.
"Лучше "Анжи" помоги", - написал пользователь khamys.19.
Некоторые пользователи указали, что благотворительные акции поднимают рейтинг Нурмагомедова.
"Продолжай помогать людям. С таким темпом, может, главой Дагестана станешь", - призвал спортсмена black777__.
"Желаю тебе стать президентом. Только хорошим и любящим нас", - написал shamsizaderustam.
Помощь жителям Африки вызвала критику в соцсетях
Это не первая благотворительная акция, проведенная Хабибом Нурмагомедовым после боя, в котором он защитил пояс чемпиона мира в легком весе. В ноябре 2018 года спортсмен посетил регионы Африки, где жители испытывают проблемы с питьевой водой. Видеоотчет о поездке Нурмагомедова был размещен в соцсетях и вызвал критику пользователей.
"Он же не в Африке живет. Сначала надо помогать, где живет. Очень много семей в Дагестане просто выживают", - отметила пользователь с ником naika496.
"А зачем так далеко ехать, я просто не понимаю? У нас что, негде и некому оказать помощь? У нас все время сборы детям... А чуть стал знаменитым, давай лететь в Африку", - отметил пользователь с ником la.le1544.
"При всем уважении, лучше в Дагестане завод построил бы за миллион долларов. Представляете, что можно было сделать у нас? Рабочих мест сколько...", - написал abdulmuminshamilov.
"Каждый вправе распоряжаться своим имуществом как пожелает, без вреда окружающим. Речь ведь не об этом. Это пиар в рамках мирового тура и все это делается для популярности (...) Это политика, и его с его согласия используют. В этом величия нет, просто выгода - бизнес", - высказал свое мнение samurayofworld77.
Нурмагомедов также заявил, что вернется на африканский континент для открытия новых объектов. "Где-то в апреле мы приедем сюда уже на открытие мечетей, на открытие клинических центров, на открытие колодцев", - подчеркнул спортсмен.