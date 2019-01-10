Сотрудник полиции. Фото Елены Синеок, Юга.ру

10 января 2019, 14:06

Силовики нашли оружие и труп при обысках у жителя Краснодара

Житель Краснодара, подозреваемый в связях с националистами, хранил оружие и запрещенную литературу, а во время обысков в замурованном подвале найдено тело человека, заявили сегодня силовики.

Сотрудники ФСБ и МВД нашли в доме жителя Краснодара оружие, боеприпасы и запрещенную литературу, сообщила сегодня пресс-служба краевого управления ФСБ.

Согласно сообщению, после обысков по другим адресам, "имеющим отношение к подозреваемому" в подвале одного из домов, вход в который был заложен кирпичами, найден труп мужчины, экстремистская литература и "предметы с националистической символикой", пишет "Интерфакс-Юг".

Правоохранители предполагают, что задержанный связан с националистическими группировками и готовил преступления против сотрудников правоохранительных органов, уточняет агентство.

Материалы силовиков направлены в СУ СКР по Краснодарскому краю, информирует "Кубань 24".

После того, как силовики нашли тело мужчины, начата проверка, сообщил представитель краевого управления СКР. "В части обнаружения тела мужчины у нас проводится проверка", - приводит его слова ТАСС.

Информация о проверке версии ФСБ на сайте управления СКР по Краснодарскому краю, по состоянию на 14.06 мск, не опубликована.

Примечание:

"Националист Боков отсудил компенсацию за задержание в Волжском", "Арестованные за нападение на кубанских силовиков обвинены в бандитизме", "В Волгограде прошло факельное шествие националистов".

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