39 человек были эвакуированы при пожаре во Владикавказе

10 января 2019, 11:15

Три квартиры сгорели сегодня во время пожара в жилом доме в столице Северной Осетии.

По данным ведомства, пожар произошел сегодня ночью в двухэтажном девятиквартирном доме на улице Тамаева. Пожарные потушили огонь, четыре человека были спасены, еще 39 эвакуированы.

"При спасении людей было использовано одно из современных средств – пожарный тепловизор", – сказал заместитель начальника службы пожаротушения Сослан Кораев. По его данным, в эвакуации жильцов приняли участие сотрудники МВД, помощь оказали и жители соседних домов, сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Пожар тушили 20 человек, были задействованы пять единиц техники, проинформировало ведомство. При этом МЧС не уточнило, вернулись ли эвакуированные жильцы в свои квартиры.

В доме сгорели три квартиры, пострадавших нет, пишет со ссылкой на представителя ведомства Sputnik.

"Кавказский узел" ранее сообщал о пожаре 20 декабря 2018 года в многоквартирном двухэтажном доме в селе Октябрьское Северной Осетии. Тогда пострадали пять человек - двое детей и трое взрослых.