Набережная Новороссийска Фото http://admnvrsk.ru

10 января 2019, 10:40

Задержаны подозреваемые в вандализме на набережной Новороссийска

Двое жителей Новороссийска в возрасте 17 и 19 лет подозреваются в мелком хулиганстве после исчезновения с набережной десяти каменных шаров, сообщили в МВД. 

Как писал "Кавказский узел", десять каменных украшений в виде шаров, каждый из которых весит около 200 килограммов, исчезли 6 января с набережной в Новороссийске. Власти предположили, что их могли сбросить в море.

"Личности причастных к произошедшему установили. Сейчас по факту проводится проверка, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве", - процитировал представителя ГУ МВД по Краснодарскому краю интернет-портал "Кубань 24" 9 января.

По данным ведомства, подозреваемыми в вандализме на набережной оказались жители Новороссийска в возрасте 17 и 19 лет, написали 9 января со ссылкой на источник в ведомстве "Кубанские новости".

Примечание:

"В Пятигорске задержаны подозреваемые в вандализме на кладбище", "В Ставропольском крае глава станицы подозревается в торговле местами на кладбище", "Памятный знак похищен вандалами в Пятигорске".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

10 января 2019, 13:18

10 января 2019, 13:02

10 января 2019, 12:37

10 января 2019, 11:47

10 января 2019, 11:15

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Персоналии

Все персоналии