Задержаны подозреваемые в вандализме на набережной Новороссийска

10 января 2019, 10:40

Двое жителей Новороссийска в возрасте 17 и 19 лет подозреваются в мелком хулиганстве после исчезновения с набережной десяти каменных шаров, сообщили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", десять каменных украшений в виде шаров, каждый из которых весит около 200 килограммов, исчезли 6 января с набережной в Новороссийске. Власти предположили, что их могли сбросить в море.

"Личности причастных к произошедшему установили. Сейчас по факту проводится проверка, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве", - процитировал представителя ГУ МВД по Краснодарскому краю интернет-портал "Кубань 24" 9 января.

По данным ведомства, подозреваемыми в вандализме на набережной оказались жители Новороссийска в возрасте 17 и 19 лет, написали 9 января со ссылкой на источник в ведомстве "Кубанские новости".