Проверка продукции на рынке. Фото: официальный сайт Тарумовского ветеринарного управления http://vet-tarum.ru/?page_id=69

09 января 2019, 14:04

Родственники чиновника уволены с госслужбы в Дагестане

Правоохранители добились увольнения отца, матери и жены начальника районного ветеринарного управления, которые работали в его подчинении, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

По данным прокуратуры, отец начальника государственного бюджетного учреждения "Тарумовское районное ветеринарное управление" занимал в управлении должность главного ветврача, мать – экономиста, а жена работала санитаркой в лаборатории.

"Между начальником ветеринарного управления, его отцом, матерью и супругой имела место ситуация, при которой прямая или косвенная личная заинтересованность руководителя могла повлиять на надлежащее исполнение им своих должностных обязанностей", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.

По требованию надзорного ведомства трудовые договоры с близкими родственниками чиновника расторгнуты, и они освобождены от должностей, отмечается в пресс-релизе.

Напомним, что практика приема родственников на работу в госучреждения распространена в Дагестане.  Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты рассказали ранее, что увольнения из-за конфликта интересов, объявленные на фоне кадровых зачисток в республике, являются "каплей в море".

На тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане" "Кавказский узел" публикует новости об арестах чиновников, обысках и кадровых перестановках в органах власти Дагестана.

Примечание:

"Инспектор дагестанской таможни уволена из-за родства с начальником", "Журналисты не нашли связи в делах чиновников медицинской сферы Дагестана", "Васильев пообещал продолжение кадровых зачисток в Дагестане".

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