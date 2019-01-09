Родственники чиновника уволены с госслужбы в Дагестане

09 января 2019, 14:04

Правоохранители добились увольнения отца, матери и жены начальника районного ветеринарного управления, которые работали в его подчинении, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

По данным прокуратуры, отец начальника государственного бюджетного учреждения "Тарумовское районное ветеринарное управление" занимал в управлении должность главного ветврача, мать – экономиста, а жена работала санитаркой в лаборатории.

"Между начальником ветеринарного управления, его отцом, матерью и супругой имела место ситуация, при которой прямая или косвенная личная заинтересованность руководителя могла повлиять на надлежащее исполнение им своих должностных обязанностей", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.

По требованию надзорного ведомства трудовые договоры с близкими родственниками чиновника расторгнуты, и они освобождены от должностей, отмечается в пресс-релизе.

Напомним, что практика приема родственников на работу в госучреждения распространена в Дагестане. Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты рассказали ранее, что увольнения из-за конфликта интересов, объявленные на фоне кадровых зачисток в республике, являются "каплей в море".

На тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане" "Кавказский узел" публикует новости об арестах чиновников, обысках и кадровых перестановках в органах власти Дагестана.