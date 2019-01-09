Фото: Алексей Шиврин / Facebook, https://www.facebook.com/shivrin/posts/10218718363894326

09 января 2019, 05:25

На плакате в историческом парке в Москве скрыли даты терактов на Дубровке и в Беслане

Посетитель парка "Россия - моя история" на ВДНХ обратил внимание, что на баннере, посвященном истории страны, заклеены даты захвата боевиками заложников на Дубровке в 2002 году и теракта в Беслана в 2004 году.

Посетитель выставки "Россия - моя история" на ВДНХ в Москве Алексей Шиврин обратил внимание, что некоторые даты на баннере, посвященном отечественной истории, заклеены.

"Вчера случайно оказался в павильоне истории России на ВДНХ, на стене висит большая таблица всех важных событий "от Рюрика до Путина". Четыре события милым образом заклеены. Кто угадает все 4?" - написал он 8 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Среди заклеенных дат на плакате, как выяснили автора публикации и комментаторы - захват террористами заложников на мюзикле "Норд-Ост" в театре на Дубровке в 2002 году, теракт в Беслане в 2004 году, а также катастрофа на АПЛ "Курск" в 2000 году, пишет "Лента".

Шиврин сообщил, что плакат висел рядом с лестницей недалеко от входа в павильон.

Представитель пресс-службы проекта "Россия - моя история" Александр Тарасов подтвердил, что некоторые даты на плакате заклеены, указав при этом, что в основную экспозицию он не входит, пишет "Дождь".

"Он находится в складской зоне, где сейчас располагается оборудование и разные приспособления, которые мы использовали для реконструкции", - сообщил Тарасов изданию.

23 октября 2002 года в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла "Норд-Ост" боевики захватили в заложники 916 человек, требуя прекратить боевые действия в Чечне. Через три дня при штурме здания погибли по меньшей мере 130 человек, более 700 пострадали. Близкие пострадавших требуют от властей ответа на вопросы, какой газ и по чьему приказу использовали при штурме, почему не были организованы грамотная эвакуация и оказание медпомощи, отмечается в справке "Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)" на "Кавказском узле". 

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале бесланской школы №1. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек получили ранения. На "Кавказском узле" опубликован материал "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)". День окончания операции официально объявлен в России Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

Примечание:

""Правда Беслана" частично заблокирована за письмо Басаева Путину", "Суд отказался оставить в Северной Осетии дело о теракте в Беслане", "Власти перечислили мемориалу в Беслане 3,5 миллиона после резонанса в соцсети".

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