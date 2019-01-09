Продавец на "блошином рынке" в Сочи. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла".

09 января 2019, 03:05

Торговцы просят мэрию Сочи вернуть блошиный рынок на старое место

Оборудованный властями Сочи в промзоне блошиный рынок непригоден для торговли и представляет опасность для здоровья, заявили торговцы рынка. По их словам, их устраивает место под эстакадой дороги-дублера на улице Чайковского, но власти не дают им торговать там.

Сообщение от торговцев блошиного рынка в Сочи пришло на SMS-сервис "Кавказского узла" 6 января. Авторы сообщения пожаловались, что у них нет постоянного места торговли.

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Покупатели идут на "блошиный рынок" в Сочи. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла".Торговцы блошиного рынка в Сочи показали корреспонденту "Кавказского узла" место, которое городские власти выделили им для торговли в промышленной зоне на улице Новая Заря. Этот рынок не устраивает торговцев. Другой блошиный рынок - спонтанный - расположен под эстакадой дороги-дублера на улице Чайковского, где, по словам торговцев, всегда много людей, но торговля запрещена.

78-летняя пенсионерка Валентина Бондарь торгует на блошином рынке, так как ей не хватает пенсии. "В прошлом году на участке в промзоне, где стоит ЛЭП, где не убран битум, где захоронены опасные отходы нам выделили место для торговли. Этот участок опасен для жизни и здоровья", - пожаловалась она корреспонденту "Кавказского узла" на оборудованный городскими властями рынок.

По ее мнению, власти должны оборудовать и закрепить за торговцами место под эстакадой улицы Чайковского от железнодорожного моста до улицы Гагарина.

По мнению 77-летнего торговца блошиного рынка Виктора Монина, выделенное властями место непригодно для торговли и опасно для здоровья и жизни.

"В Советское время блошиный рынок располагался на вертодроме. Это было большое просторное место у реки Сочи, где люди могли продать и купить без проблем. Сейчас же там настроили коммерческие дома, а на социальные объекты, к которым можно отнести и блошиный рынок, теперь нет места", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам 80-летней Лидии Куделиной, на блошином рынке торгуют даже 90-летние старики.

Продавец в инвалидном кресле на импровизированном рынке рынке в Сочи. Фото Светлана Кравченко для "Кавказского узла"."Место, которое нам предоставила администрация, совершенно непригодно для торговли из-за плохой экологии. Люди там тяжело болеют и уходят домой без копейки денег с головными болями или с заработанными копейками, которые потом все равно тратят на лекарства", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

75-летний Валентин Дончи-оол, по его словам, пришел на блошиный рынок торговать, так как еще в 2013 году тяжело заболела его жена.

"Стоять в месте, отведенном для торговли мэрией, невозможно. Зимой тут холодно, а летом жарко. Опасный для здоровья битум летом разогревается, от испарений люди падают в обмороки. Вместо крыши - стропила, вместо полок - железные прутья. Когда идет дождь, все старики мокрые и наши вещи тоже. Места мало, а людей много. Туалет грязный и платный... Место неровное, пожилые падают и ломают ноги", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

70-летняя Ольга Мищенко сказала корреспонденту "Кавказского узла", что торговцы блошиного рынка считают место под эстакадой на улице Чайковского идеальным.

Импровизированный рынок под эстакадой в Сочи. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла","Мы просим оборудовать для нас экологически чистое место с прилавками, с лавками, с туалетом, с крышей над головой. Идеальным местом остается место под эстакадой на улице Чайковского. Но нас никто не слышит. Нас только штрафуют и вытесняют в опасное для жизни и здоровье место на свалку битума", - сказала она.

С 2014 года жители семи многоквартирных домов в микрорайоне "Гагаринский" жаловались в мэрию Сочи на антисанитарные условия на стихийном рынке. 

По словам председателя ТОС "Гагаринский" Игоря Виноградского, ситуация с блошиным рынком довольно сложна.

Граффити на импровизированном рынке в Сочи. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла","Люди жалуются в ТОС. С одной стороны, это жители жилых кварталов улиц Чайковского, Новоселов, Цветной бульвар, которые недовольны тем, что под их окнами располагаются торговцы со своим товаром. А с другой стороны, это сами малоимущие торговцы, которые жалуются на то, что торговля на блошином рынке - это единственное средство их выживания. И что они уходят под окна к жителям только из-за того, что полиция и мэрия гоняет их из-под эстакады. Оборудованное место на бывшей территории ЖБИ многих не устраивает, и оно пустует", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Участковый инспектор по проблемному району Макич Гукосян подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что мэрия запретила торговлю в районе жилых домов и под эстакадой дороги-дублера на улице Чайковского, так как против торговли в зоне охраны дороги-дублера выступил Росавтодор.

Представитель мэрии показал корреспонденту "Кавказского узла" вывешенную возле домов табличку о запрете торговли с указанием размера штрафа в пять тысяч рублей. Местные жители подтвердили, что после появления таблички все торговцы блошиного рынка переместились под эстакаду, на что у них жалоб нет.

Примечание:

"Члены "Катрана" обжаловали решение суда по иску мэрии Сочи", "Суд отказался вселить сочинскую многодетную семью в аварийное жилье", "Жители кубанской станицы сочли рост цен на проезд серьезным ударом".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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