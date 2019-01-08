Управляющая организация в Волгограде оштрафована за обман жильцов

08 января 2019, 17:42

Роспотребнадзор назначил штраф одному из волгоградских товариществ собственников жилья, признав организацию виновной в неправомерном начислении платы за вывоз мусора.

Жалоба на завышенные платежи поступила от местного жителя в жилищную инспекцию Волгограда. По данным инспекторов, члены соответствующего товарищества собственников жилья (ТСЖ) не устанавливали отдельной платы за вывоз мусора и обслуживание лифтов, а значит, эти услуги покрывались платой за содержание общего имущества, полагают инспекторы. Однако в платежках, которые присылались жильцам управляющей компанией, отдельными строками были указаны и "вывоз ТБО", и "техобслуживание лифта".

Роспотребнадзор назначил ТСЖ 20 тысяч рублей штрафа по статье КоАП "Обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей при реализации товара (работы, услуги) либо иной обман потребителей". Постановление об административном наказании еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано, сообщило сегодня на своем сайте управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Комментариями от представителей оштрафованного ТСЖ "Кавказский узел" не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что с 1 января в Волгограде была существенно увеличена плата за вывоз мусора, однако сразу после Нового года волгоградцы пожаловались на невывезенный мусор в своих дворах.