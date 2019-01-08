08 января 2019, 06:00
Более 30 человек спасены на трассе в Ростовской области из снежных заносов
Спасатели вызволили из снежных заносов 18 человек, застрявших на трассе Ростов-на-Дону - Мариуполь, и 17 человек в районе поселка Золотая Коса.
Спасатели Таганрогского поисково-спасательного подразделения донской службы спасения на водах получили 7 января сообщение о том, что на 37 километре трассы Ростов-на-Дону - Мариуполь в снежный плен попали 15 автомобилей.
Спасатели прибыли на место и вызволили автомобили из снежных заносов. В них находились 18 человек, в том числе четверо детей, пишет сегодня "Дон 24".
На обратном пути в районе поселка Золотая Коса спасатели обнаружили еще семь застрявших в снегу машин. В них находились 17 человек, в том числе пятеро детей, младшему из которых было пять месяцев. Спасатели выкопали автомобили и вывезли на свободный от снега участок, пишет 1rnd.ru.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Таганроге ожидается облачная погода, без осадков. Температура воздуха опустится до отметки минус девять градусов. В ночь на 9 января прогнозируется слабый дождь, температура воздуха - минус 12 градусов. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.