Более 30 человек спасены на трассе в Ростовской области из снежных заносов

08 января 2019, 06:00

Спасатели вызволили из снежных заносов 18 человек, застрявших на трассе Ростов-на-Дону - Мариуполь, и 17 человек в районе поселка Золотая Коса.

Спасатели Таганрогского поисково-спасательного подразделения донской службы спасения на водах получили 7 января сообщение о том, что на 37 километре трассы Ростов-на-Дону - Мариуполь в снежный плен попали 15 автомобилей.

Спасатели прибыли на место и вызволили автомобили из снежных заносов. В них находились 18 человек, в том числе четверо детей, пишет сегодня "Дон 24".

На обратном пути в районе поселка Золотая Коса спасатели обнаружили еще семь застрявших в снегу машин. В них находились 17 человек, в том числе пятеро детей, младшему из которых было пять месяцев. Спасатели выкопали автомобили и вывезли на свободный от снега участок, пишет 1rnd.ru.