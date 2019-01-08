Участники митинга оппозиции держат плакаты с изображением блогера Мехмана Гусейнова. Баку, 10 марта 2018 года. Фото Азиза Каримова

08 января 2019, 05:04

Семь человек наказаны за несанкционированную акцию в Баку

Организатор акции в поддержку голодающего блогера Мехмана Гусейнова в Баку арестован на 25 суток, двое других участников - на 20 суток. Еще четверо активистов оштрафованы.

Как писал "Кавказский узел", 3 января силовики в Баку задержали 15 участников акции в защиту Мехмана Гусейнова. 4 января суд признал восьмерых участников акции нарушителями правил проведения собраний и приговорил их к штрафам и арестам. 6 января полицейские задержали участников пикета в защиту Мехмана Гусейнова.

Мехман Гусейнов пожаловался на пытки после задержания и 3 марта 2017 года был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете. 26 декабря 2018 года Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов избил сотрудника колонии. Правозащитники сочли, что новое уголовное дело - месть блогеру за критику в адрес властей.

10-15 молодых людей попытались провести у Бакинского апелляционного суда акцию в поддержку Мехмана Гусейновым, рассказал 7 января корреспонденту "Кавказского узла" координатор Центра защиты политзаключенных (ЦЗПЗ) Огтай Гюльалыев.

«Молодые люди хотели выразить солидарность с блогером в связи с его акцией голодовки. Однако... у здания апелляционного суда было больше обычного сотрудников полиции, и акция была разогнана. Семь человек задержали и увезли в 28-е отделение Ясамальского районного управления полиции», - рассказал правозащитник.

26 декабря 2018 года Мехман Гусейнов объявил сухую голодовку в колонии в знак протеста против нового уголовного дела, а 30 декабря после перевода в СИЗО и резкого ухудшения самочувствия начал принимать воду. 1 января отец Гусейнова пытался встретиться с сыном в СИЗО, но получил отказ.

По его словам, 7 января они предстали перед Ясамальским районным судом.

«Мете Тюрксоя как организатора акции суд арестовал на 25 суток. Журналист онлайн-издания Monitor.TV Исмаил Исламоглу и активист Гошгар Ахмедов получили по 20 суток ареста», - рассказал Гюльалыев.

Он также сообщил, что Яшару Хасмамедову (в СМИ его фамилия также указывается как Хасполадов) присужден штраф в размере 450 манатов (260 долларов), Орхан Мамедов, Бахтияр Мамедли и Эльчин Рагимзаде оштрафованы каждый на 400 манатов (240 долларов).

По словам Гюльалыева, все они признаны виновным по ст. 513 (нарушение правил проведения собраний) Кодекса об административных проступках.

Молодых людей в судах защищали адвокаты супруги Эльчин и Зибейда Садыговы.

Административное производство велось с процессуальными нарушениями, активистам не позволили после задержания связаться с родными, пригласить адвоката по выбору, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов.

«Акция носила мирный характер и наказания в виде арестов и крупных штрафов являются слишком суровыми», - сказал защитник.

По его словам, решения суда будут обжалованы в апелляционной инстанции.

В Ясамальском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию о наказании активистов.

Мехман Гусейнов публиковал в Facebook видео о коррупции среди высокопоставленных чиновников. Институт свободы и безопасности репортеров, руководителем которого Гусейнов был избран в декабре 2016 года, связал задержание с его журналистскими расследованиями. Власти Азербайджана отрицают политические мотивы в преследовании Гусейнова.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Участники акции в защиту Мехмана Гусейнова приговорены к арестам и штрафам", "Полиция Баку разогнала акцию в поддержку Мехмана Гусейнова", "Репортеры без границ" потребовали освободить Мехмана Гусейнова".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

08 января 2019, 07:16

  • Представители Мехмана Гусейнова рассказали о резком ухудшении его здоровья

    Сообщение представителя Пенитенциарной службы, сообщившего, что Мехман Гусейнов проводил голодовку всего один день, не соответствует действительности, власти пытаются скрыть от общественности факт голодовки. Мехман начал принимать жидкие молочные продукты из-за сильных болей в желудке, но также отказывается от какой-либо иной пищи, заявили брат блогера и адвокат. 

08 января 2019, 06:00

08 января 2019, 05:41

  • 2018 год запомнился правозащитникам агрессивным преследованием на Северном Кавказе

    Задержание и уголовное преследование Оюба Титиева в Чечне, поджог офиса "Мемориала" в Назрани и нападение на Сиражудина Дациева в Махачкале в 2018 году обозначили новый уровень давления на правозащитников на Северном Кавказе. Однако офисы в Ингушетии и Дагестане не прекратили работу, а в защиту Титиева была развернута кампания, к которой подключились международные организации. В 2019 году продолжится наступление на права и свободы людей, но и общественная солидарность будет расти адекватно этому наступлению, прогнозируют представители правозащитного центра.

08 января 2019, 05:04

08 января 2019, 04:35

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Документы

Все документы