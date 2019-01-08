Семь человек наказаны за несанкционированную акцию в Баку

08 января 2019, 05:04

Организатор акции в поддержку голодающего блогера Мехмана Гусейнова в Баку арестован на 25 суток, двое других участников - на 20 суток. Еще четверо активистов оштрафованы.

Как писал "Кавказский узел", 3 января силовики в Баку задержали 15 участников акции в защиту Мехмана Гусейнова. 4 января суд признал восьмерых участников акции нарушителями правил проведения собраний и приговорил их к штрафам и арестам. 6 января полицейские задержали участников пикета в защиту Мехмана Гусейнова.

Мехман Гусейнов пожаловался на пытки после задержания и 3 марта 2017 года был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете. 26 декабря 2018 года Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов избил сотрудника колонии. Правозащитники сочли, что новое уголовное дело - месть блогеру за критику в адрес властей.

10-15 молодых людей попытались провести у Бакинского апелляционного суда акцию в поддержку Мехмана Гусейновым, рассказал 7 января корреспонденту "Кавказского узла" координатор Центра защиты политзаключенных (ЦЗПЗ) Огтай Гюльалыев.

«Молодые люди хотели выразить солидарность с блогером в связи с его акцией голодовки. Однако... у здания апелляционного суда было больше обычного сотрудников полиции, и акция была разогнана. Семь человек задержали и увезли в 28-е отделение Ясамальского районного управления полиции», - рассказал правозащитник.

26 декабря 2018 года Мехман Гусейнов объявил сухую голодовку в колонии в знак протеста против нового уголовного дела, а 30 декабря после перевода в СИЗО и резкого ухудшения самочувствия начал принимать воду. 1 января отец Гусейнова пытался встретиться с сыном в СИЗО, но получил отказ.

По его словам, 7 января они предстали перед Ясамальским районным судом.

«Мете Тюрксоя как организатора акции суд арестовал на 25 суток. Журналист онлайн-издания Monitor.TV Исмаил Исламоглу и активист Гошгар Ахмедов получили по 20 суток ареста», - рассказал Гюльалыев.

Он также сообщил, что Яшару Хасмамедову (в СМИ его фамилия также указывается как Хасполадов) присужден штраф в размере 450 манатов (260 долларов), Орхан Мамедов, Бахтияр Мамедли и Эльчин Рагимзаде оштрафованы каждый на 400 манатов (240 долларов).

По словам Гюльалыева, все они признаны виновным по ст. 513 (нарушение правил проведения собраний) Кодекса об административных проступках.

Молодых людей в судах защищали адвокаты супруги Эльчин и Зибейда Садыговы.

Административное производство велось с процессуальными нарушениями, активистам не позволили после задержания связаться с родными, пригласить адвоката по выбору, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов.

«Акция носила мирный характер и наказания в виде арестов и крупных штрафов являются слишком суровыми», - сказал защитник.

По его словам, решения суда будут обжалованы в апелляционной инстанции.

В Ясамальском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию о наказании активистов.

Мехман Гусейнов публиковал в Facebook видео о коррупции среди высокопоставленных чиновников. Институт свободы и безопасности репортеров, руководителем которого Гусейнов был избран в декабре 2016 года, связал задержание с его журналистскими расследованиями. Власти Азербайджана отрицают политические мотивы в преследовании Гусейнова.