Снегоочиститель на заснеженной трассе. Фото: пресс-служба "Росавтодор", http://rosavtodor.ru/press-center/vesti-regionov/28516?desktop=true

08 января 2019, 00:41

Закрыта часть трассы Ставрополь - Минводы

Участок трассы Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды закрыт для движения автомобилей из-за опасных погодных условий, для расчистки дороги задействована спецтехника.

Отрезок дороги протяженностью в 46 километров в Грачевском районе закрыт с 19.00 мск 7 января.

По информации краевого управления ГИБДД, ограничение обусловлено гололедом и снежными переметами. На трассе работает спецтехника, дорогу откроют, когда будут обеспечены безопасные условия для движения, сообщил со ссылкой на сообщение ведомства ТАСС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем 8 января в Алагире будет облачная погода без осадков, +1, скорость северо-западного ветра составит 7 метров в секунду. В ночь на 9 января похолодает до -3, осадков также не ожидается, ветер изменит направление на северо-восточное. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. У читателей есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Транскавказская магистраль открыта", "Проезд по дороге к армянской границе ограничен в Грузии", "Запрещен проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

08 января 2019, 01:40

08 января 2019, 00:41

  • Закрыта часть трассы Ставрополь - Минводы

    Участок трассы Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды закрыт для движения автомобилей из-за опасных погодных условий, для расчистки дороги задействована спецтехника.

07 января 2019, 23:47

  • Дело об удалении наблюдателя с участка дошло до президиума ВС Дагестана

    Президиум Верховного суда Дагестана назначил дату рассмотрения кассационной жалобы на выдворение наблюдателя Али Алиева с избирательного участка в Махачкале в день выборов президента России. Суд первой инстанции ранее принял сторону Алиева, но члены избиркома добились отмены решения по формальным основаниям, рассказал юрист Марат Исмаилов.

07 января 2019, 22:52

  • Православные юга России отметили Рождество

    Сотни тысяч верующих на юге России посетили сегодня торжественные богослужения, посвященные празднику Рождества Христова. Руководители республик Северного Кавказа заочно поздравили православных с Рождеством, а глава Дагестана лично посетил церковную службу в Махачкале.

07 января 2019, 22:24

Темы дня

События дня

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Инфографика

Все справки