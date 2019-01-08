Закрыта часть трассы Ставрополь - Минводы

08 января 2019, 00:41

Участок трассы Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды закрыт для движения автомобилей из-за опасных погодных условий, для расчистки дороги задействована спецтехника.

Отрезок дороги протяженностью в 46 километров в Грачевском районе закрыт с 19.00 мск 7 января.

По информации краевого управления ГИБДД, ограничение обусловлено гололедом и снежными переметами. На трассе работает спецтехника, дорогу откроют, когда будут обеспечены безопасные условия для движения, сообщил со ссылкой на сообщение ведомства ТАСС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем 8 января в Алагире будет облачная погода без осадков, +1, скорость северо-западного ветра составит 7 метров в секунду. В ночь на 9 января похолодает до -3, осадков также не ожидается, ветер изменит направление на северо-восточное. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. У читателей есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.