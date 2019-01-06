Сход лавины. Фото: ГУ МЧС России http://07.mchs.gov.ru

06 января 2019, 14:48

Спасатели предупредили туристов о риске схода лавин в горах Сочи

Лавиноопасность в горах Сочи сохранится до 8 января, сообщило МЧС. Сочинская мэрия ввела режим повышенной готовности.

Как писал "Кавказский узел", МЧС предупреждало о лавиноопасности в горах Сочи до 6 января. 5 января лавина сошла на сочинском горнолыжном курорте "Горная карусель". При этом погибли два туриста, которые катались, несмотря на запрет.

В горах Сочи на высоте от полутора тысяч метров лавиноопасно до 18.00 мск 8 января, передало сегодня информацию ГУ МЧС по Краснодарскому краю РИА "Новости".

Сегодня в Краснодарском крае ожидается налипание мокрого снега и гололед. "На курорте введен режим повышенной готовности в связи неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении на сайте мэрии Сочи.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем на сочинском курорте Красная Поляна идет дождь, температура +5 градусов, скорость ветра 9 метров в секунду. Осадки прекратятся только к утру 8 января. В ночь на 7 января будет +4, ветер усилится до 12 метров в секунду. Еще более сильный ветер, 14 метров в секунду, ожидается днем 7 января. Температура при этом упадет до +2. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

Правила поведения туристов в лавиноопасных районах собраны "Кавказским узлом" в материале "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов", опубликованном в разделе "Справочник".

Примечание:

"Житель Эльбрусского района отказался от помощи спасателей", "Спасатели в Приэльбрусье начали поиск упавшего в реку мужчины", "Пострадавший в горах Кабардино-Балкарии парапланерист отказался от помощи спасателей".

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