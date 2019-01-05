Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

05 января 2019, 19:16

Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге введены в связи с ухудшением погоды, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога была закрыта с 26 декабря 2018 года. 29 декабря был снят запрет на проезд для легковых автомобилей, для большегрузов дорога оставалась закрытой до 30 декабря.

Проезд по Военно-Грузинской дороге запрещен для большегрузного транспорта с 20.30 мск 4 января. Ограничения связаны с непогодой на территории Грузии и будут действовать до особого распоряжения, сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Ведомство не сообщило об очереди на границе. Однако, согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 19.15 мск на въезде в Грузию наблюдается очередь из грузовиков, конца которой не видно из-за поворота дороги. В сторону Россию дорога свободна. Изображение на веб-камерах обновляется каждые 15 минут, они предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением, отмечается в сообщении на сайте "Верхний Ларс".

Пропускные пункты на российско-грузинской границе работают круглосуточно, однако в периоды ухудшения погодных условий они бывают временно закрыты, следует из справки "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". В разделе "Справочник" также подготовлен справочный материал о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в грузинском поселке Степанцминда идет снег при температуре воздуха +0 градусов, ветер скоростью 1 метр в секунду. 6 января вновь ожидаются осадки при температуре -6 градусов, ветер усилится до 15 м/с. 7 января без осадков, температура снизится до -9, скорость ветра - до 12 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.