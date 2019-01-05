Снегопад в Волгограде. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

05 января 2019, 14:00

Около 12 тысяч жителей Волгоградской области остались без света

Аварии на электросетях произошли сегодня в Волгоградской области во время сильного ветра с мокрым снегом, сообщило Минэнерго России.

Массовые отключения электроснабжения начались сегодня с 10:30 (9:30 мск), информировало ведомство.

По данным на 11:00 (10:00 мск) без электричества оставались 11700 человек, аварийные бригады уже приступили к устранению неполадок, говорится в справке на сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

Район, подпавший в зону отключения, в сообщении не уточняется.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем и в ночь на 6 января в Волгограде будет ноль градусов, без осадков, скорость ветра 1 м/с. Днем 6 января ожидаются умеренные осадки при температуре -6 градусов и ветре 8 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Неполадки ожидаются и на севере Ростовской области, где прогнозируется налипание мокрого снега на провода. Местные энергетики перешли на услиленный режим работы, сообщила 4 января на своем сайте распределительная компания "МРСК Юга".

Примечание:

"Спасатели предупредили о лавиноопасности в пяти регионах юга России", "Электроснабжение в ЮФО полностью восстановлено", "Четыре поезда задержаны на Кубани из-за упавшего дерева".

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