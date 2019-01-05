Сочинские пенсионеры пожаловались на запрет собираться в доме культуры

05 января 2019, 07:53

Клуб ветеранов и хор "Горячие сердца" без объяснения причин лишили помещения в районном доме культуры "Адлер", сообщили пенсионеры. Они считают, что нарушено их право на культурный досуг. Руководитель хора заявила, что согласилась уволиться под давлением.

Сообщение о проблеме поступило 4 января на sms-сервис "Кавказского узла". "Мы, солисты хора пенсионеров "Горячие сердца" из города Сочи, были неправомерно лишены помещения в ДК Адлер, где репетировали более 10 лет. Также помещения для встреч лишился местный клуб ветеранов", говорится в сообщении, подписанном Раисой Рубан.

Раиса Рубан сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что стояла у истоков создания клуба и коллектива хорового пения "Горячие сердца". "К нам более 10 лет приходили люди пожилого возраста от 60 до 85 лет. В творческом коллективе и в клубе было около полусотни людей. Многие люди за это время уже умерли в силу возраста. Но для этих людей встречи в РДК всегда были праздником. Многие из ветеранов труда были одиноки, здесь они находили отдушину. Я сама пожилой человек, и после выхода на пенсию по договоренности с директором меня заменила более молодой руководитель, Ольга Фомина. Но я всегда оставалась с людьми в коллективе", - рассказала она.

По словам Раисы Рубан, хор выступал с концертами в сочинских хосписах, библиотеках, музеях, на улицах города. "Наш коллектив всегда был любим и востребован на всех праздниках и городских мероприятиях. Только в 2018 году мы выступали на День защитника Родины, на 8 марта, на 1 мая, на День защиты детей, на День пожилого человека, в ночь музеев... В канун новогодних праздников наши пенсионеры так же показывали свое творчество в домах культуры совхоза "Россия" и Адлера, и вдруг все оборвалось в один день, когда руководитель РДК Адлер Александр Трошин позвонил мне и сообщил, что больше не нуждается в наших с Ольгой Фоминой услугах. Наши ветераны с творческого коллектива даже плакали вместе со мной от обиды. Нам было запрещено приходить в клуб, репетировать здесь, и даже причина озвучена не была", - пожаловалась Раиса Рубан.

Бывшая руководительница коллектива Ольга Фомина сказала корреспонденту "Кавказского узла", что лишение хора и клуба помещения - "большая драма" для нее и пенсионеров. "В декабре мне позвонили из отдела кадров РДК и сказали немедленно явиться по указанию директора. Когда я пришла, то мне дали ручку и лист бумаги, и под диктовку заставили написать заявление об увольнении, уверяя, что это решение принято свыше и меня все равно уволят - если не по собственному желанию, то по статье. Я была настолько унижена и обижена, что, поддавшись импульсу, написала и подписала это заявление об увольнении. О чем сейчас я, конечно же, жалею, после встречи с нашим коллективом пенсионеров, которые очень расстроены тем, как с ними поступили. Я спросила у директора РДК после написания заявления: "Что случилось?". На что он мне ответил: "Это указание свыше". Больше он ничего не пояснял", - рассказала она.

Ольга Фомина отметила, что в Сочи фактически нет мест, где бы встречались и общались пожилые люди, где они чувствовали бы себя востребованными.

"Я видела и сама слушала концерт хора "Горячие сердца" в хосписе горбольницы № 5 в Дагомысе, куда приезжал хор с благотворительным концертом к неизлечимо больным людям и поднимал настроение своим замечательным пением и творчеством", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Дагомыса Ольга Носковец. Она отметила, что намерена вместе с другими местными активистами жаловаться на руководство клуба начальнику управления культуры Сочи и главе города, а при необходимости - и в Минкультуры РФ.

Члены клуба заявили корреспонденту "Кавказского узла", что нарушено их право на культурный досуг. "Негативное известие обрушилось на членов коллектива в самый канун новогодних праздников, отчего предпраздничное настроение было испорчено у всех. И главное, люди не понимали, что именно произошло и почему с ними так поступили. Мы, естественно, после новогодних праздников намерены поднять эту тему на уровне главы города и получить пояснения, в чем дело, почему пожилых людей в Сочи лишают единственной радости", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" солистка и активистка хора Вера Фисенко.

В данном случае, действительно, нарушено право на творчество, установленное ст. 10 федерального закона "О культуре", считает адвокат краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко. "Каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями. Право человека заниматься творческой деятельностью может осуществляться как на профессиональной, так и на непрофессиональной (любительской) основе. Профессиональный и непрофессиональный творческий работник равноправны в области <...> права на <...> поддержку государства", - процитировал он закон.

Нарушением может являться и увольнение Ольги Фоминой, полагает Охрименко. "Что касается расторжения трудового договора под давлением, к чему можно отнести и угрозу уволить по статье и создать невыносимые условия для работы, то здесь включается Административный и даже Уголовный кодекс. Если такие угрозы будут доказаны работником в суде, то его восстановят в должности", - пояснил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Директор РДК Александр Трошев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что болеет, и не стал пояснять, почему хор и клуб были лишены помещения, а Ольге Фоминой было предложено уволиться. В свою очередь, начальник управления культуры администрации Сочи Лидия Кузьмина сказала корреспонденту "Кавказского узла", что не знает о роспуске коллектива и увольнении его руководителя.