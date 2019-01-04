Сбербанк отверг версию о перепланировке рухнувшего здания в Новочеркасске

04 января 2019, 23:59

Помещение Сбербанка в Новочеркасске, над которым частично обрушились конструкции здания, не подвергалось перепланировке, заявила пресс-служба банка. Людей на момент ЧП в рухнувшей части здания не было, подтвердили спасатели.

"Кавказский узел" писал, что вечером 3 января в Новочеркасске частично рухнуло четырехэтажное административное здание. Обрушение произошло над помещением неработающего офиса "Сбербанка". Из боулинг-центра, расположенного в этом же здании рядом с местом обрушения, были эвакуированы люди. По информации спасателей, обошлось без погибших и пострадавших.

Помещение Сбербанка, над которым произошло обрушение, не подвергалось перепланировкам, сообщила сегодня пресс-служба Юго-Западного банка ПАО "Сбербанк".

Предположение, что причиной обрушения могла стать перепланировка в помещении Сбербанка, было опубликовано 3 января в Telegram-канале Mash. Источник указывал, что ремонт в этом отделении проводился год назад.

"Отделение банка не функционирует. Помещение банка в здании ранее было выставлено на продажу, перепланировок не осуществлялось", - процитировал сегодня сообщение пресс-службы Сбербанка "Интерфакс-Юг".

Специалисты обследовали сегодня конструкции здания, где произошло частичное обрушение, но выводы об остаточном ресурсе и износе строения будут озвучены позднее, сообщило областное управление МЧС.

Оценку повреждений и возможности дальнейшей эксплуатации здания эксперты региональной "Испытательной пожарной лаборатории" проводили с помощью аппаратно-программного диагностического комплекса "Стрела-П", устанавливая сейсмоприемные датчики этого механизма на лестничных клетках в разных частях здания. "В среднем, оценка состояния зданий занимает не более семи дней", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Спасатели еще вечером 3 января подтвердили, что человеческих жертв в результате обрушения нет: место ЧП обследовали кинологи, пострадавших найдено не было.

"Часть здания, где произошло обрушение, не газифицирована, площадь обрушения составила 60 квадратных метров. На первом этаже располагались помещения, принадлежащие Сбербанку (не эксплуатируются), и боулинг-клуб. Из боулинга эвакуировано 15 человек", - сообщило Управление МЧС по Ростовской области на своем сайте.

"Специалисты заявили, что угрозы новых обрушений нет", - сообщило сегодня со ссылкой на комиссию экспертов DonDay.

По информации издания, сотрудникам коммунальных служб пришлось спилить часть деревьев, чтобы подогнать к месту ЧП коммунальную технику. Техника была нужна спасателям для демонтажа части плит перекрытия и кровли, повисших над местом обрушения: эти конструкции могли угрожать безопасности работников ЖКХ во время уборки строительного мусора в нижней части здания. На опубликованном сегодня видео DonDay видно, как рабочие спиливают деревья близ поврежденного здания с вывеской Сбербанка на первом этаже.

Вечером 3 января место происшествия осмотрел следователь. Городской следственный отдел начал проверку по факту ЧП, однако версий случившегося пока не озвучил. "С целью установления причин обрушения будет назначена и проведена строительная экспертиза. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки", - говорится в сообщении на сайте Следственного управления СКР по Ростовской области.