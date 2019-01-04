Технические службы в аэропорту Сочи. Фото: пресс-служба международного аэропорта Сочи http://aer.aero/press-center/photo/mezhdunarodnyy-aeroport-sochi/

04 января 2019, 18:15

Два рейса в Сочи вынужденно изменили маршрут

Два самолета, летевшие в Сочи, сели сегодня на запасных аэродромах, задержан рейс из Сочи в Москву.

Как писал "Кавказский узел", в Сочи со 2 января задерживался вылет самолета авиакомпании Red Wings, его пассажиры вылетели лишь сегодня утром.

Воздушное сообщение с Сочи осложнил сильный порывистый ветер, сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта. "Два самолета, летевшие в Сочи из Москвы и Казани, совершили посадку на запасных аэродромах в Краснодаре и Минеральных Водах. Кроме этого, задержан прилет рейса в Сочи из Краснодара", - процитировал сегодня представителя аэропорта "Интерфакс".

По данным онлайн-табло на официальном сайте аэропорта по состоянию на 18:15 мск, до 21:35 мск задержан вылет рейса Сочи - Москва. О задержке прибывающих в Сочи самолетов там не говорится.

Примечание:

"Жители Кубани заявили о транспортном коллапсе после потопа", "Аэропорт Краснодара отправляет задержанные из-за тумана рейсы", "Самолет "Сочи - Москва" вынужденно сел в Краснодаре из-за дебоша на борту".

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