Военная полиция и спецназ провели на Кубани антидиверсионные учения

03 января 2019, 23:30

Около ста военнослужащих приняли сегодня участие в учениях на полигоне Молькино, отработав условную ситуацию с нападением диверсантов на железнодорожную станцию.

Совместное тактико-специальное учение провели подразделения спецназа и военной полиции Южного военного округа (ЮВО). В нем было задействовано до 20 единиц вооружения и военной техники.

Учения проводились на специальном тактическом поле, стилизованном под железнодорожную станцию, их сценарий предполагал нападение противника и захват заложников.

Бойцы спецназа и военной полиции "обеспечили охрану района погрузки военной техники и отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы", а штурмовые отряды выполнили задачу по освобождению заложников - "блокировали станцию и провели операцию по уничтожению условного противника", говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы ЮВО, опубликованном на сайте Минобороны России.

"Кавказский узел" писал, что в начале 2018 года спецназ и военная полиция отработали на полигоне Молькино условный сценарий с захватом боевиками населенного пункта.