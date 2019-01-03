Бойцы спецназа во время учения. Фото Евгения Половодова предоставлено пресс-службой Минобороны России https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=61263@cmsPhotoGallery

03 января 2019, 23:30

Военная полиция и спецназ провели на Кубани антидиверсионные учения

Около ста военнослужащих приняли сегодня участие в учениях на полигоне Молькино, отработав условную ситуацию с нападением диверсантов на железнодорожную станцию.

Совместное тактико-специальное учение провели подразделения спецназа и военной полиции Южного военного округа (ЮВО). В нем было задействовано до 20 единиц вооружения и военной техники.

Учения проводились на специальном тактическом поле, стилизованном под железнодорожную станцию,  их сценарий предполагал нападение противника и захват заложников.

Бойцы спецназа и военной полиции "обеспечили охрану района погрузки военной техники и отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы", а штурмовые отряды выполнили задачу по освобождению заложников - "блокировали станцию и провели операцию по уничтожению условного противника", говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы ЮВО, опубликованном на сайте Минобороны России.

"Кавказский узел" писал, что в начале 2018 года спецназ и военная полиция отработали на полигоне Молькино условный сценарий с захватом боевиками населенного пункта.

Примечание:

"BBC отследила путь наемников в Сирию с юга России", "Более 2,5 тысячи спецназовцев подняты по учебной тревоге на Юге России", "Более 300 военных привлечены к учениям в Чечне".

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