"Бинбанк" объединился с "Открытием"

02 января 2019, 01:05

Основанный Михаилом Гуцериевым "Бинбанк", часть отделений которого расположены на юге России, прекратил свое существование после поглощения "Открытием", принадлежащим "Центробанку".

Как писал "Кавказский узел", "Бинбанк" входит в группу "Сафмар" семьи Михаила Гуцериева. В сентябре 2017 года Центробанк России принял решение о санации "Бинбанка", инициированной самим кредитным учреждением. Большая часть отделений банка на юге России находятся в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях.

"С 1 января 2019 года банк «Открытие» и Бинбанк объединились под брендом «Открытие». В результате слияния появился банк, с которым приятно и удобно сотрудничать: универсальный, надежный, инновационный. Вместе с тем, мы существенно расширили географию своего присутствия — более 900 офисов и 6 000 банкоматов по всей стране", - говорится в сообщении на сайте "Бинбанка".

Ключевым акционером банка "Открытие" является Банк России, ему принадлежит 99,99% акций. "Все процедуры, связанные с объединением, будут завершены 1 января 2019 года", - отмечается на сайте "Открытия".

В банке "Открытие", как и в "Бинбанке", шла санация. Процесс их объединения был запущен еще в начале 2018 года, информировал сегодня "Интерфакс".

"Закончил свое существование Бинбанк, который был основан в 1993 году Мишей Гуцериевым как оператор зоны экономического благоприятствования «Ингушетия» (аналог калмыцких офшоров). Его брат Хамзат был главой МВД Ингушетии. Гуцериев являлся главой зоны «Ингушетия», и за счет этого его Бинбанк напрямую участвовал в распределении финансовых потоков, поступающих в экономическую зону, а Гуцериев являлся ее президентом. Бинбанк был прозван «банком ингушского народа», а иностранцы переводили его как «мусорный банк» (bin – мусорка)", - прокомментировал сегодня объединение "Бинбанка" и "Открытия" автор Telegram-канала "Банкста".

Там отмечается, что в 1995 году Гуцериев, избранный депутатом Госдумы, сделал главой банка своего племянника. "Банк исторически кредитовал только проекты Гуцериева и его родственников", - отмечается в сообщении.