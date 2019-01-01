Дагестанский боец выиграл миллион долларов на турнире в США

01 января 2019, 21:56

Уроженец Дагестана Магомед Магомедкеримов стал победителем финала Лиги профессиональных бойцов в среднем весе.

Турнир Professional Fighters League (PFL) прошел в Нью-Йорке. В решающем матче россиянин одолел удушающим приемом американца Рэя Купера.

Два других участника финала российского происхождения, Рашид Магомедов и Абусупьян Магомедов, уступили своим соперникам, сообщил сегодня "Советский спорт".

И Магомедкеримов, и оба Магомедовых, участвовавших в турнире, уроженцы Дагестана, хотя последний из них сейчас выступает под флагом Германии, информировал сегодня Sport 24.

Победитель PFL в любом весе получает миллион долларов. "В Дагестане одним легальным долларовым миллионером стало больше..." - прокомментировал сегодня на своем Telegram-канале победу Магомедкеримова "Черновик".

Напомним, что 8 апреля 2018 года российский боец смешанного стиля, уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в истории UFC по итогам боя с Элом Яквинтой в Нью-Йорке. Особенный ажиотаж среди болельщиков по всему миру вызвал его бой 6 октября 2018 года с ирландцем Конором МакГрегором. Поединок также завершился победой Нурмагомедова, говорится в его биографии, подготовленной "Кавказским узлом".