Магомед Магомедкеримов (второй слева). Фото со страницы PFL в Twitter. https://twitter.com/ProFightLeague?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fsport24.ru%2Fnews%2Fmma%2F2019-01-01-rashid-magomedov-magomed-magomedkerimov-abusupiiyan-magomedov-finaly-pfl-31-dekabrya-million-dollarov-video

01 января 2019, 21:56

Дагестанский боец выиграл миллион долларов на турнире в США

Уроженец Дагестана Магомед Магомедкеримов стал победителем финала Лиги профессиональных бойцов в среднем весе.

Турнир Professional Fighters League (PFL) прошел в Нью-Йорке. В решающем матче россиянин одолел удушающим приемом американца Рэя Купера.

Два других участника финала российского происхождения, Рашид Магомедов и Абусупьян Магомедов, уступили своим соперникам, сообщил сегодня "Советский спорт".

И Магомедкеримов, и оба Магомедовых, участвовавших в турнире, уроженцы Дагестана, хотя последний из них сейчас выступает под флагом Германии, информировал сегодня Sport 24.

Сообщение о победе Магомеда Магомедкеримова. https://t.me/chernovik/9037Победитель PFL в любом весе получает миллион долларов. "В Дагестане одним легальным долларовым миллионером стало больше..." - прокомментировал сегодня на своем Telegram-канале победу Магомедкеримова "Черновик".

Напомним, что 8 апреля 2018 года российский боец смешанного стиля, уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в истории UFC по итогам боя с Элом Яквинтой в Нью-Йорке. Особенный ажиотаж среди болельщиков по всему миру вызвал его бой 6 октября 2018 года с ирландцем Конором МакГрегором. Поединок также завершился победой Нурмагомедова, говорится в его биографии, подготовленной "Кавказским узлом".

Примечание:

"Следствие и омбудсмен отреагировали на задержание за танцы в Геленджике", "Ученые сравнили консерватизм вайнахов и дагестанцев", "Правозащитники связали радикализацию чеченской молодежи с давлением силовиков".

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