Организатор аниме-фестиваля рассказала о поддержке Минкульта Дагестана

31 декабря 2018, 15:44

В ходе встречи с министром культуры Дагестана Заремой Бутаевой обсуждалась новая дата проведения аниме-фестиваля AniDag в Махачкале, заявила организатор Лина Багдасарова. Срывы культурных мероприятий в Дагестане связаны с появлением групп молодежи, которые желают не допустить проникновение чуждой, по их мнению, культуры в Дагестан, сочли опрошенные "Кавказским узлом" журналисты, преподаватели и политологи.

Как писал "Кавказский узел", аниме-фестиваль AniDag, который должен был состояться в Аварском театре в Махачкале 25 ноября, был сорван. По словам журналистки Светланы Анохиной, дирекцию театра и организаторов засыпали угрозами. По информации активиста Марата Исмаилова, во время конфликта как минимум одна участница фестиваля получила травмы.

Причиной конфликта вокруг фестиваля стали попавшие в сеть кадры с репетиции программы: они вызвали негативную реакцию у консервативно настроенной молодежи, а руководство театра обвинило организаторов фестиваля в обмане и отменило мероприятие, опасаясь погромов, сообщила организатор фестиваля.

Организаторы анонсировали проведение фестиваля AniDag в апреле



О том, что с подобным неприятием и уровнем агрессии при проведении мероприятия, которое организуется в седьмой раз, сталкивается впервые, заявила корреспонденту "Кавказского узла" организатор фестиваля анимации AniDag Лина Багдасарова.

"Мы седьмой год проводим фестиваль. Ранее бывали комментарии в сети, как и с любыми публичными мероприятиями, но до такого никогда не доходило", - рассказала она.

По словам Багдасаровой, 29 декабря в министерстве культуры прошла встреча организаторов фестиваля с министром Заремой Бутаевой.

"Она поинтересовалась, как ситуация стала столь резонансной. Мы поговорили насчет того, когда мы сможем провести фестиваль. Примерная дата обозначена на апрель, и сейчас мы ищем площадку", - отметила Багдасарова.

При этом она пояснила, что, несмотря на озвученную поддержку, у организаторов нет понимания, будет ли фестиваль проводиться под эгидой министерства культуры или нет.

По ранее поданным в надзорные и правоохранительные органы заявлениям до настоящего момента ответа не поступало, заявила Багдасарова.

"Было четыре заявления от родителей и организаторов в прокуратуру на некоторых представителей [силовых ведомств], которые в тот день находились на месте проведения фестиваля. Они должны были нас защищать, но очень нехорошо комментировали все это, позволяли нас оскорблять. Нас пока не опрашивали, заявления были поданы примерно неделю назад", - заключила Багдасарова.

По данным на 15.40 мск 31 декабря, на сайте Минкульта Дагестана нет информации о встрече с организатором фестиваля AniDag.

В Дагестане неоднократно распространялись призывы оградить местных жителей от культурных явлений и событий. В качестве обоснований звучали обвинения в отходе от традиционных ценностей дагестанского общества. 21 декабря в актовом зале Буйнакского медучилища были представлены отрывки постановки по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", что было названо некоторыми пользователями соцсетей "сатанинским праздником". В тот же день также стало известно, что дагестанский кинотеатр Cinema Hall в Махачкале отменил показ фильма о корейской поп-группе BTS из-за угроз в соцсетях.

В Дагестане наблюдается феномен "воинственного невежества", считают эксперты

Аниме-фестиваль AniDag проводился в Дагестане ежегодно и ранее не привлекал такого внимания, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" журналистка Светлана Анохина.

"В прошлом году фестиваль проходил на площадке Русского театра. В этом году организаторы обращались в Минкульт, но площадка Русского театра была занята, было принято решение провести в Аварском театре. Фильм про корейскую молодежную поп-группу должен был проходить в кинотеатре Cinema Hall, но после поступивших в дирекцию угроз в адрес всех, кто явится на показ, руководство кинозала фильм отменило", - рассказала Анохина.

По ее словам, кампания против тех или иных культурных мероприятий начинается с лозунгов о геях, чуждой культуре, насаждаемой дагестанцам. В дагестанском обществе накопилась значительная энергия маргинализованной молодежи, которая не находит реализации, уверена Анохина.

"Ни о какой культуре, обычаях и традициях в отношении этой активной группы и речи нет. Они в борьбе против непонятного и страшного для них не придерживаются никакой системы, ни культурной, ни религиозной. Это абсолютный бунт двоечников. На примере воплей об инсценировке Булгакова и там устроили страшный скандал, что надо мочить сатанистов. Это не проявление культуры. Сила сложилась, сложилась команда, которая готова немедленно вступить в бой, а бороться-то не за что", - заключила Анохина.

"Реакция на сценку из "Мастера и Маргариты" в Буйнакске – это, конечно, тот самый случай, когда ужас-ужас. С одной стороны, это действительно вызывает недоумение и сожаление, а с другой – можно понять, что эта часть людей была всегда. Но если раньше они были невежественными и осознавали, что как-то неприлично невежественность выпячивать, то сейчас стали воинственными – вот это уже действительно печальный фактор", - отметил в свою очередь доцент кафедры русской литературы Дагестанского государственного университета Муса Гаджиев.

По словам преподавателя, "культура – это система табу, но которую человек применяет прежде всего к самому себе". "Он сам следует каким-то моральным, нравственным ограничениям, но ни в коем случае не ограничивает другого... Странной кажется позиция муфтията и людей, которые официально могли бы отреагировать. Может быть, стоит включиться авторитетным людям и просто хотя бы азы человека культуры изложить, поднять дискуссию? Насколько мне известно, ислам приветствует знания и учит развивать себя, получать базовое образование, спорить, извлекать нужную информацию", - заявил Гаджиев.

В Дагестане идет пересмотр идеологических границ

В Дагестане происходит пересмотр границ, связанных со сложившимися правилами и нормами, считает руководитель научного направления "Политическая экономия и региональное развитие" Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара (Института Гайдара) Ирина Стародубровская.

"Я думаю, что это пересмотр границ, связанных со сложившимися правилами и нормами. Подобный пересмотр в сторону ограничения свободы и навязывания неких архаичных взглядов в качестве единой идеологии идет сейчас по всей стране. С этой точки зрения происходящее в Дагестане - это продолжение общероссийских трендов. И, одновременно, это разрушение тех механизмов воспроизводства норм "общежития", которые делали Дагестан очень свободным, хотя и довольно опасным социумом, где, собственно, конфликт культур и идеологий воспринимался практически как норма", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Стародубровская.

По ее словам, "возможностей участия в оппозиционных, гражданских, политических движениях в республике, похоже, не больше, чем в стране в целом". "Возможно, в результате этого те, кто раньше требовал свободы выражения собственных взглядов и позиций, начинают поддерживать механизмы подавления оппонентов совсем не идеологическими средствами", - считает она.

В декабре 2013 года представители различных течений ислама в Дагестане предлагали верующим не отмечать Новый год. Празднование Нового года не является исламской традицией и не имеет исторического прошлого в Дагестане, считает представитель салафитского направления ислама Ахмад Анчихский. При этом, по мнению представителя дагестанского суфизма Сиражудин-хаджи Ахмедова, некоторые действия в рамках празднования могут выводить мусульман из ислама.

"На мой взгляд, по разным сюжетам возможны разные мотивы. Празднование Нового Года давно критикуют с позиции ислама. Эта критика для некоторых дагестанцев (как и другие политические проявления ислама) несет антиколониальный заряд. В том случае, если по позиции к елке маркируются свои/чужие - это еще и межконфессиональный конфликт", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Денис Соколов.

При этом, по его словам, ситуацию с другими историями (фестиваль аниме, постановка по "Мастеру и Маргарите") сложнее. "На арене появляются не просто ПТУ-шники, а ПТУ-шники с претензией на лидерство. Они не могут конкурировать с глобальным миром, поэтому они хотят от него спрятаться. И получается, что дворовый (но политический) интерес есть у уличных сверхактивных деятелей молодежной политики, теряющих популярность полуграмотных проповедников, национал-активистов и лидеров по молодежной линии, но они в провокационном стиле втягивают во все это мракобесие кого смогут - от [силовиков] до не очень умных общественных активистов", - сказал Соколов.

Эксперт также отметил, что "Дагестан является неиссякаемым источником многообразия, энергии, политического, экономического и социального предпринимательства". "Вырастет новое поколение и удивит нас всех", - уверен Соколов.

В сентябре 2018 года музыкальный лейбл Тимати Black Star отменил махачкалинские концерты двух своих рэперов — MC Doni и Егора Крида. Представители лейбла объяснили отмену концертов "неспокойной обстановкой на местах". После этого концерты в Махачкале отменили рэпер Элджей и Стас Михайлов. Призывы к морализаторским запретам продолжились и после этого, говорится в материале "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана", размещенном в "Справочнике" "Кавказского узла".

Жители Дагестана назвали запреты на фестивали и постановки попыткой противостоять "чуждой культуре"



Стоит разделять празднование Нового года и запрет различных концертов, считает пользователь Facebook Шамил Исмаилов.

"Запрещать концерты - сейчас тренд по стране и причины этого разные, причем госорганы иногда содействуют противникам концертов, а вот празднование Нового года госорганы навязывают в обязательном порядке. Роль госорганов в запретах и навязывании велика. Этот процесс, помимо стихийных мнений общества, вполне организован. Концерт концерту рознь в зависимости от исполнителя, причины и инициатора запрета", - написал Исмаилов.

В ноябре в разных городах России были отменены или сорваны концерты популярных рэп-исполнителей. "Запрещают Хаски, Фейса, Егора Крида, Элджея, Монеточку, Пошлую Молли, IC3PEAK, ХЛЕБ, Френдзону. "ВКонтакте" блокируют видео с песней Оксимирона", - сообщил руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Федеральные власти объяснили гонения на рэперов "перегибами на местах" и глупостью. 7 декабря в Краснодаре состоялся концерт популярной группы IC3PEАК, предыдущие выступления которой в других регионах были сорваны.

Резонансные событие за событием в культурной сфере республики могут быть частью "бизнес-плана" по освоению "непаханой целины", считает пользователь Facebook Тимур Умаров.

"Праздновать Новый год или не праздновать - тема для дискуссий, и она не приводила к таким жестким столкновениям в обществе. Что же касается концертов артистов с сомнительной репутацией и мероприятий с безнравственной культурой, то тут я лично наблюдаю желание наживы на "непаханой целине". Приход нового главы республики каждый понял по-своему. Прекрасно понимая, что эта ниша по сей день пустует, определенными людьми захотелось ее занять. Я твердо убежден, что это детально продуманный бизнес-план достаточно влиятельных и состоятельных людей. И раньше были разные попытки, но они были редкими и не создавали такого общественного резонанса. Тут за короткий промежуток времени одно событие за другим", - заявил Умаров.

По его мнению, "приход Васильева (Владимир Васильев - бывший замглавы МВД России, работал в главном управлении по борьбе с организованной преступностью, занимал пост заместителя секретаря Совбеза России. Был назначен врио главы Дагестана указом президента России, а затем избран на эту должность депутатами Народного собрания Дагестана. - Прим. "Кавказского узла") мог дать некоторым людям надежду, что подобные инициативы будут поддержаны".

При этом скандал с постановкой отрывка из "Мастера и Маргариты" в Буйнакске Умаров назвал "доведением ситуации до абсурда".

Агрессивная реакция части дагестанского общества является "противостоянием чуждой культуре", отметил в свою очередь руководитель проекта "Монитор пациента" Зиявутдин Увайсов.

"Тут речь идет не о навязываемой, а просто о чужой. И одновременно конфликт культур и идеологий. Этот процесс, как и спор вокруг призыва не праздновать Новый год, идет давно. Я, помню, принимал участие в этом, когда еще работал в Центральной мечети, а в Дагестан с концертом хотел приехать Моисеев. И тут речь идет о дагестанцах, которые приветствует проникновение чуждой культуры. Я думаю, тут должен быть диалог внутри общества. Что будет приемлемо в обществе, а что нет. По моему мнению, не должно быть закрытия от внешнего мира, но и распространения свободы нравов не должно быть", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Увайсов.

При этом, говоря о протесте верующих, Увайсов призвал не закрывать глаза на "диктатуру атеистов". "Диктатура атеистов в Дагестане действует очень давно. Первоначально в форме террора, затем в более мягких формах. Конечно, проводникам террора против религии и их последователям (которые, конечно, против террора, но видят, что он лучше чем исламские порядки) не нравится рост влияния исламского и кавказского национального мышления. Поэтому простое осуждение этого спектакля воспринимается секуляристами, как что-то неприемлемое", - заключил Увайсов.

При этом представитель ДУМ Дагестана Идрис Асадулаев не смог прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" резонансные события в культурной сфере республики. По его словам, "в этот период не проживал в республике и приехал совсем недавно".