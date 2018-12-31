2018 год в Кабардино-Балкарии ознаменовался межнациональным и земельными конфликтами

Конфликт кабардинцев и балкарцев в годовщину Канжальской битвы привел к столкновениям с силовиками и смене главы региона, дело жителя республики Ислама Гугова ударило по профилактике экстремизма на Северном Кавказе, активисты, отстаивающие права местных жителей на аренду земли подвергались избиениям и получали тюремные сроки. Таким, по версии "Кавказского узла", стал 2018 год для Кабардино-Балкарии.

Стычки в Кенделене переросли в межнациональный конфликт

18 сентября жители балкарского селения Кенделен не пропустили участников конного похода кабардинцев в честь 310-летия Канжальской битвы. Позднее в село, которое находится в 45 км от Нальчика, вошли около 200 участников пешего шествия кабардинцев, вступивших в конфликт с балкарцами. Прибывшие в Кенделен бойцы Росгвардии жестко блокировали участников акции - звучали выстрелы в воздух. На следующий день столкновения между кабардинскими активистами и силовиками произошли в селении Заюково и на посту ДПС в Баксане. По данным активистов, в результате столкновения с полицией попали в лазарет 45 человек, а число задержанных составило 120 человек. 28 сентября глава Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков сообщил, что все задержанные активисты вышли на свободу после окончания срока административных арестов.

Формальной причиной конфликта послужило давнее несогласие кабардинцев и балкарцев в оценке исторической значимости Канжальской битвы, однако опрошенные "Кавказским узлом" историки и политологи указали на ряд политических причин противостояния. Межнациональный конфликт стал следствием жестких политических ограничений, считает старший научный сотрудник Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований, кандидат исторических наук Тимур Алоев. "Формально мы выбираем президента России, но не имеем права выбора главы своей республики. Никакого свободомыслия, естественных процессов, необходимых для любого здорового общества, нет", - сказал историк.

Противостояние кабардинцев и балкарцев нельзя объяснить исключительно давним земельным конфликтом по вопросу принадлежности горных пастбищ, отметил старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Денис Соколов в своем материале для "Кавказского узла". По его мнению, руководство республики отгородилось от людей силовиками и усугубило конфликт.

Кремль разуверился в Кокове и заменил его на Кокова

Ответственность руководства республики за межнациональный конфликт читается и между строк решения Владимира Путина, 26 сентября освободившего Юрия Кокова от обязанностей главы региона, хотя, по словам президента России, сам Коков попросил перевести его на работу в Москву, где он занял должность замсекретаря Совета безопасности.

Врио главы региона был назначен Казбек Коков, советник регионального блока управления президента России по внутренней политике, курировавший СКФО. Примечательно, что отцом чиновника был Валерий Коков, который почти 15 лет был главой Кабардино-Балкарии: с 1990 по 1991 год был председателем Верховного совета КБР, а с 1992 по 2005 год - президентом республики.

Казбек Коков устраивает группы влияния в республике, однако его назначение говорит о недоверии федерального центра местным чиновникам после конфликта в Кенделене, заявили "Кавказскому узлу" политологи. "Спусковым крючком стали события в Кенделене. Раньше говорилось, что в Кабардино-Балкарии нет экономических достижений, но зато все стабильно. Но события в Кенделене показали, что и стабильности в обществе нет", – пояснил член Общественной палаты республики, профессор КБГУ Мурат Хоконов.

Дело Гугова — опасный прецедент

15 октября Северо-Кавказский окружной военный суд 15 октября приговорил жителя Кабардино-Балкарии Ислама Гугова к 16 годам колонии строгого режима, признав его причастным к боевикам. Ислам Гугов поверил обещаниям силовиков, что останется на свободе, если добровольно вернется из Сирии в Россию, но был задержан в аэропорту Нальчика. Заявление Гугова о явке с повинной было изъято и в деле не фигурировало.

По версии обвинения, Гугов проходил обучение в Сирии в лагерях боевиков незаконного вооруженного формирования "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар" и террористической организации "Имарат Кавказ"*. Процесс стал третьим по счету по делу Гугова, который дважды признавался виновным в причастности к боевикам, но потом добивался отмены приговора в Верховном суде. Сам Гугов отрицал свою вину, защита просила суд оправдать его.

Приговор компрометирует направление реальной профилактики экстремизма, считает руководитель движения "За права человека" в Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков. "Уникальность эпизода в том, что за Гугова вступились местные власти Баксана, глава города подключился к процессу, пришел на комиссию по адаптации и заявил, что берёт ответственность за Гугова. Но то, что произошло, фактически компрометирует идею возможности договориться и поверить гарантиям властей", - подчеркнул Валерий Хатажуков.

Несовпадение интересов силовиков и местных властей в подобных делах говорит об отсутствии связанной, последовательной государственной политики в деле профилактики экстремизма, считает председатель совета ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов. По его мнению, силовики заинтересованы в посадках, а местные власти - в адаптации возвращающихся из Сирии.

Нартан и Вольный аул: земли раздора

2018 год был ознаменован традиционными для региона конфликтами за земельные участки. В мае земельный аукцион в Нартане был признан несостоявшимся, поскольку никто из заявителей не явился на него. Аукцион вызвал протесты жителей села, заявивших, что не имеют средств для участия в торгах. По словам активиста Адама Медалиева, администрация селения Нартан выставила на торги 570 гектаров "под давлением чегемской администрации, которая посредством аукциона хочет получить эти земли в свое распоряжение". "Фактически после этого аукциона сельское поселение Нартан потеряет право на эту землю", - считает Медалиев.

7 ноября три человека в масках избили Адама Медалиева, а в ночь на 8 ноября неизвестные сожгли автомобиль активиста. Сам Медалиев рассказал, что за несколько часов до нападения подал в Арбитражный суд республики заявление, затрагивающее интересы арендатора земли в Нартане.

В минувшем году получил новое развитие конфликт за земли Вольного аула, жители которого с 2017 года требовали выделить землю под строительство домов. Однако созданная ими организация не была допущена к торгам, аукцион выиграл единственный участник – организация "Нальчик за свои права", которая, по мнению активистов, была создана властями. В 2018 году ситуация повторилась: для участия в торгах на право аренды земельного участка площадью 96,6 гектара "Вольному аулу" не хватило средств, а победителем аукциона была признана организация "Нальчик за свои права". Замруководителя "Вольного аула" Мурат Кулиев обжаловал размер задатка, предположив, что сумму завысили преднамеренно. В сентябре Арбитражный суд Кабардино-Балкарии прекратил производство по иску, однако активисты обжаловали это решение.

Еще один ряд судебных разбирательств связан с произошедшей в 2017 году потасовкой силовиков с главой общественной организации "Вольный аул" Асланом Иритовым, его братом Бесланом, женой и дочерью. В декабре Верховный суд Кабардино-Балкарии постановил пересмотреть отказ от уголовного преследования силовиков, на котором настаивают представители Иритовых. Дело против Аслана Иритова (инвалида, у которого нет рук), обвиненного в избиении полицейских, все еще рассматривается в суде. Его брат Беслан безуспешно пытался обжаловать приговор к тюремному заключению на полгода — в декабре Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил это решение в силе.

Репатрианты из Сирии: активная благотворительность

В 2018 году в Кабардино-Балкарию продолжали приезжать репатрианты из Сирии. Активисты отмечают, что приезжающие в республику черкесы довольно часто испытывают материальные затруднения, потому в регионе проводятся акции в их поддержку.

В феврале пользователи соцсетей начали сбор денег для лечения в России сирийской черкешенки Дины Тамух, страдающей онкологическим заболеванием. Сумма, необходимая для покрытия транспортных расходов женщины, была собрана уже в начале марта, но ее транспортировка стала невозможной из-за ухудшения состояния. Собранные деньги было решено передать нуждающимся семьям репатриантов. "Есть репатрианты, которые нуждаются в лечении в специализированных клиниках. Деньги им понадобятся на дорожные и прочие расходы", - пояснила соучредитель фонда помощи соотечественникам "Очаг" Ольга Эфендиева-Бегрет.

Организованный в апреле благотворительный концерт посетили около 300 человек, в том числе и сирийские переселенцы. По словам члена правления общественной организации "Пэрыт" Беслана Хагажея, вопрос о характере помощи решается коллегиально. "У многих репатриантов нет элементарных предметов быта – холодильника, стиральной машины. Есть такие, кому нужно подвести к дому водопровод и отопление, у кого жилье нуждается в ремонте", - сказал он "Кавказскому узлу".

В Рамадан на собранные в Кабардино-Балкарии средства для сирийских студентов КБГУ и репатриантов из Сирии были куплены продукты к празднику Ураза-байрам. По словам одного из организаторов сбора, активиста организации "Черкесский ренессанс" Ратмира Карова, в рамках этой акции было собрано около 90 тысяч рублей.

"На эти деньги купили мясо, сладости, макароны, финики, все самое необходимое, и 14 июня передали сирийским студентам КБГУ. Стол мы не накрывали, мы просто раздали это учащимся к празднику Ураза-байрам", - рассказал он "Кавказскому узлу", отметив, что собранные деньги позволили оказать помощь не только студентам-сирийцам, но и другим нуждающимся репатриантам.

В конце года активисты из Кабардино-Балкарии вновь объявили ежегодную благотворительную акцию по продаже черкесских календарей на 2019 год. Вырученные средства организаторы решили потратить на ремонт дома и оформление документов для одной из семей репатриантов из Сирии.

Вооруженное противостояние: не менее шести жертв за год

Почти весь год в республике прошел мирно, за первые девять месяцев жертв вооруженного конфликта в республике не было зафиксировано. Однако два инцидента в октябре и ноябре испортили мирную картину - 3 октября в селе Атажукино Баксанского района было найдено тело участкового с огнестрельными и ножевыми ранениями. Следствие сообщило, что двое подозреваемых в убийстве оказали сопротивление при задержании и были убиты. В ноябре в Майском районе в ходе боестолкновения были убиты три предполагаемых участника НВФ.

Таким образом, не менее шести человек стали жертвами вооруженного конфликта в республике в 2018 году. При этом в 2017 году произошел всего один инцидент с одной жертвой.

*По решению судов организации "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар" и "Имарат Кавказ" признаны террористическими, их деятельность на территории России запрещена.