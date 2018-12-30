Спасатели работают на месте обрушения моста в Буйнакске. Фото: ГУ МЧС по Дагестану http://05.mchs.gov.ru/upload/site37/document_images/UQ5xrCsYzQ-800x600.jpg

30 декабря 2018, 23:59

Более 50 вагонов встали на железной дороге после обрушения моста в Буйнакске

Движение по железной дороге нарушено после обрушения моста в Буйнакске, на расчистку путей вышли спасатели, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", мост через железнодорожный переезд обрушился в Буйнакске 25 декабря, за день до открытия. Пострадали двое рабочих. Мост обрушился из-за нарушений правил строительства, заявили в МЧС Дагестана. С этой версией согласился и мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев, отметив, что "конструкция не выдержала, как начали заливать бетон".

Пользователи соцсетей отметили, что возведенный недалеко от места происшествия "народный мост" оказался намного надежней построенного на государственные средства. Глава Дагестана поручил разобраться с рухнувшим мостом.

В связи с обрушением моста было прервано движение по железнодорожной ветке, сообщило ГУ МЧС по Дагестану.

"Более 50 вагонов накопилось в ожидании проезда на железнодорожной станции "Буйнакск", что требует в кратчайшие сроки восстановить движение поездов. [...] на место происшествия направлены спасатели МЧС Дагестана в количестве 13 человек и 3 единицы техники, оснащенные специальным инвентарем и оборудованием для разбора металлических конструкций, а также для работы в ночное время суток", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

"Минтранс Дагестана уточнил число пострадавших при обрушении моста в Буйнакске", "Режим ЧС введен под Астраханью из-за аварийных мостов", "Возобновлено движение по мосту через реку в Сочи".

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