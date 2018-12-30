30 декабря 2018, 23:36

Жертвами ДТП в Калмыкии стали пять человек

В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Калмыкии погибли три человека, еще двое были госпитализированы. Среди погибших и пострадавших есть дети, сообщили в МВД. 

Авария произошла сегодня около 21.00 мск "на 220-м км автодороги Ставрополь - Элиста - Астрахань".

"Госпитализированы взрослый и ребенок, их состояние уточняется. Водитель грузовика не пострадал", - привел слова представителя Главного управления МВД Калмыкии Андрея Басхаева "Интерфакс-Юг". 

Все погибшие и пострадавшие - члены одной семьи, которая, "по предварительным данным, ехала из Ростовской области в Астрахань", уточнил со ссылкой на представителя пресс-службы республиканского МВД ТАСС.

По состоянию на 23.30 мск на сайтах Главного управления МВД и МЧС Калмыкии нет информации о ДТП.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря в аварии с участием грузовика и легкового автомобиля на трассе Яшкуль - Комсомольский в Калмыкии погибли три человека.

Примечание:

"Два человека стали жертвами аварии с микроавтобусом в Калмыкии", "Двое погибли и четверо получили травмы в ДТП в Калмыкии", "Четыре человека стали жертвами ДТП с эвакуатором в Калмыкии". 

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