Ребенок найден мертвым возле своего дома на Кубани

30 декабря 2018, 23:31

Уголовное дело возбуждено после смерти двухлетнего мальчика в Краснодарском крае, сообщил Следком.

По предварительной версии следствия, ребенок скончался от переохлаждения.

"Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, направленной на установление точных причин смерти", - рассказал представитель пресс-службы Следственного управления СК Краснодарского края, слова которого сегодня привел ТАСС.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, предполагает лишение свободы на срок до двух лет.

Мать ребенка утверждает, что он пропал в промежутке с 01.30 до 07.00 27 декабря, "пока родители спали", сообщил 29 декабря со ссылкой на источник в правоохранительных органах "Телеканал 360".

Отмечается, что прибывший по вызову "сотрудник полиции нашел малыша в бессознательном состоянии на пустыре, прилегающем к территории дома". Ребенок скончался в больнице, не приходя в сознание.

"Семья, в которой воспитывался погибший, на учетах органов системы профилактики не состояла, характеризуется положительно", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте прокуратуры Краснодарского края.

В ведомстве уточнили, что для выяснения обстоятельств происшествия организована проверка, в ходе которой "будет дана оценка принятых мер органами системы профилактики и исполнению родителями своих обязанностей".