31 декабря 2018, 19:23

Прокуратура заявила о необоснованном начислении долгов за свет в Дагестане

С двух жителей Гунибского района Дагестана снята задолженность за потребленную электроэнергию в размере 60 тысяч рублей, необоснованно начисленная энергетиками, сообщила прокуратура. 

По данным ведомства, в ходе проверки было установлено, что должностные лица Гунибских РЭС АО "Дагестанская сетевая компания" и "Гунибское РОЭ" Гергебильского МОЭ ПАО "ДЭСК" также нарушили федеральное законодательства, не зарегистрировав соответствующие обращения граждан. 

"Данные лицевых счетов заявителей приведены в соответствие с показаниями приборов учета электроэнергии и данными абонентских книжек. С них снята необоснованно начисленная задолженность", - говорится в сообщении, опубликованном 29 декабря на сайте прокуратуры Дагестана. 

Чиновники на Северном Кавказе маскируют воровство электричества и газа под потери от изношенности сетей и неуплату потребителями, заявил 2 октября глава Минкавказа Сергей Чеботарев.

По состоянию на 19.15 мск на сайтах Минэнерго Дагестана и ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" нет комментариев относительно результатов прокурорской проверки в Гунибском районе. 

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря прокуратура Дагестана заявила, что в Карабудахкентском районе "только за два месяца текущего года абонентам была необоснованно начислена задолженность за газ на сумму более 36 млн рублей".

Примечание:

"Жители Дагестанских Огней пожаловались на отключения электричества", "Семья махачкалинцев добилась отмены выселения из дома", "Газовый монополист оштрафован за угрозы отключить газ в Дагестане". 

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