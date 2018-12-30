Туман нарушил работу аэропорта в Ставрополе

30 декабря 2018, 17:56

Два рейса из Москвы в Ставрополь и рейс из Ставрополя в Ереван были задержаны из-за плохой видимости в районе ставропольского аэропорта

Самолет компании "Аэрофлот", который летел из московского аэропорта "Шереметьево", из-за неблагоприятных метеоусловий в 12.42 мск совершил посадку в аэропорту "Минеральные Воды". В обратном направлении, согласно информации онлайн-табло, он отправится из этого же аэропорта с задержкой до 17:00 мск.

Еще один авиарейс из Москвы компании S7 задерживался до 17:00 мск (по расписанию должен был приземлиться в 16.15 мск). Из Ставрополя в Москву (аэропорт "Домодедово") он также отправился с опозданием - в 17:38 мск вместо 17.00 мск.

Кроме этого, также согласно информации онлайн-табло ставропольского аэропорта, на вылет был задержан рейс авиакомпании "Азимут" в Ереван. Он вылетел в 16.05 мск, по расписанию должен был отправиться в 13.15 мск.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Ставрополе будет облачно, температура воздуха +1 градус, ветер 3 метра в секунду, слабый дождь. Днем 31 декабря ожидается также облачная погода, температура воздуха +2, осадки прекратятся. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.