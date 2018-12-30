Власти отчитались о ремонте многоэтажек в Дагестане

30 декабря 2018, 09:05

Восемь многоквартирных домов в Махачкале отремонтированы и сданы в эксплуатацию по программе капитального ремонта, сообщил Дагестанский фонд капремонта.

Как писал "Кавказский узел", 15 мая руководство Дагестанского фонда капитального ремонта сообщило о более 1,3 миллиарда рублей задолженности по взносам от населения. Нежелание людей платить взносы на капремонт связано с несовершенством законодательства, считает юрист Биякай Магомедов.

В программу фонда капремонта в Дагестане включено 3502 дома общей площадью 9,33 млн квадратных метров, собственниками квартир в которых являются 148 533 человека, значится в информации на сайте дагестанского фонда капремонта. Здесь же указано, что минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в Дагестане составляет 5.4 рубля.

Всего Дагестане по программе капремонта в 2018 году отремонтировано 50 многоквартирных домов, из них 19 в Махачкале, сообщил 29 декабря глава Дагестанского фонда капремонта Магомед Алиев. Восемь были подготовлены в эксплуатацию под конец года, отметил он.

«Сегодня мы констатируем факт завершения капитального ремонта в нескольких домах в Махачкале... Но для того, чтобы проводить эти работы, необходимо улучшить платежную дисциплину", - приводятся слова Алиева на сайте фонда.

По словам Алиева, с 2015 года в суд было направлено более 24000 исков по взысканию задолженностей по взносам на сумму 306,9 миллионов рублей, при этом взыскать удалось более 55 миллионов рублей.

Напомним, что 26 апреля на совещании в Нальчике заместитель генпрокурора Иван Сыдорук заявил, что долги по взносам на капремонт в пяти республиках Северного Кавказа превысили в апреле 2,8 миллиарда рублей. Он также напомнил руководителям региональных фондов капремонта об ответственности за низкую собираемость взносов.