Вид на Махачкалу с горы Таркитау. Фото: Абдулхак Мамхегов http://odnoselchane.ru/?page=photos_of_category&sect=2323&com=photogallery

30 декабря 2018, 09:05

Власти отчитались о ремонте многоэтажек в Дагестане

Восемь многоквартирных домов в Махачкале отремонтированы и сданы в эксплуатацию по программе капитального ремонта, сообщил Дагестанский фонд капремонта.

Как писал "Кавказский узел", 15 мая руководство Дагестанского фонда капитального ремонта сообщило о более 1,3 миллиарда рублей задолженности по взносам от населения. Нежелание людей платить взносы на капремонт связано с несовершенством законодательства, считает юрист Биякай Магомедов.

В программу фонда капремонта в Дагестане включено 3502 дома общей площадью 9,33 млн квадратных метров, собственниками квартир в которых являются 148 533 человека, значится в информации на сайте дагестанского фонда капремонта. Здесь же указано, что минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в Дагестане составляет 5.4 рубля.

Всего Дагестане по программе капремонта в 2018 году отремонтировано 50 многоквартирных домов, из них 19 в Махачкале, сообщил 29 декабря глава Дагестанского фонда капремонта Магомед Алиев. Восемь были подготовлены в эксплуатацию под конец года, отметил он.

«Сегодня мы констатируем факт завершения капитального ремонта в нескольких домах в Махачкале... Но для того, чтобы проводить эти работы, необходимо улучшить платежную дисциплину", - приводятся слова Алиева на сайте фонда. 

По словам Алиева, с 2015 года в суд было направлено более 24000 исков по взысканию задолженностей по взносам на сумму 306,9 миллионов рублей, при этом взыскать удалось более 55 миллионов рублей.

Напомним, что 26 апреля на совещании в Нальчике заместитель генпрокурора Иван Сыдорук заявил, что долги по взносам на капремонт в пяти республиках Северного Кавказа превысили в апреле 2,8 миллиарда рублей. Он также напомнил руководителям региональных фондов капремонта об ответственности за низкую собираемость взносов.

Примечание:

"Власти Кабардино-Балкарии решили не увеличивать размер взноса на капремонт", "Власти Волгограда пригрозили вскрыть квартиры противников капремонта", "Суд отказал Минстрою Дагестана в пересмотре решений по переселению из ветхого жилья".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

30 декабря 2018, 11:12

  • Андрей Карпеев возглавил ФОМС в Дагестане

    Председатель Правительства региона Артем Здунов подписал распоряжение о назначении директором Территориального фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Андрея Карпеева.

30 декабря 2018, 10:06

30 декабря 2018, 09:05

30 декабря 2018, 08:02

30 декабря 2018, 06:59

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Документы

Все документы

Архив новостей
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Инфографика

Все справки