30 декабря 2018, 00:41

Жительница Дагестана осуждена за мошенничество на 1,6 миллиона

Шамильский районный суд приговорил местную жительницу к 2,5 года лишения свободы условно, признав ее виновной в мошенничестве при получении выплат, сообщила прокуратура 29 декабря.

Судом установлено, что жительница Шамильского района обратилась в районное отделение Пенсионного фонда за выплатами по потере кормильца на своих троих детей. При этом она уже получала выплаты в другом регионе, но скрыла это, сообщила прокуратура Дагестана.

"Таким образом, с 2010 по 2016 год она незаконно получала пенсионные денежные средства в двойном размере. Сумма незаконно полученных денежных средств превысила 1,6 млн рублей", - проинформировало ведомство.

Женщина признана виновной по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере) и приговорена к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Она также оштрафована на 10 тысяч рублей. Осужденная добровольно возместила ущерб в размере 186 тысяч рублей, остальная сумма - 1,4 млн рублей - взыскана с нее судом, говорится в сообщении, опубликованном 29 декабря на сайте прокуратуры.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре два жителя Шамильского района были осуждены за мошенничество с пенсиями на сумму более 740 тысяч рублей и фальсификацию доказательств по гражданскому делу. Они были приговорены к двум годам лишения свободы условно со штрафом в размере 20 тысяч рублей каждому.

Примечание:

"Житель Дагестана осужден за мошенничество с пенсией", "Четыре жителя Кизилюрта заподозрены в мошенничестве с пенсиями", "Жители Карачаево-Черкесии заподозрены в мошенничестве с пенсиями на полмиллиона".

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