Правозащитники сочли оправданным освобождение Магомеда Бекова по болезни

28 декабря 2018, 19:20

Осужденный по делу о пытках в ингушском центре "Э" Магомед Беков после освобождения от наказания живет дома, посещая больницу для лечебных процедур, сообщил его адвокат. Освобождение от наказания по болезни - не редкий случай, хотя многие больные заключенные не могут добиться такого решения, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", суд в Нальчике в конце ноября освободил Магомеда Бекова от отбывания заключения по состоянию здоровья. Представители потерпевших по делу уведомлены об этом решении не были, хотя ранее суд согласился информировать их обо всех вопросах исполнения приговора силовикам. 19 декабря представитель потерпевших Андрей Сабинин обжаловал постановление суда об освобождении Бекова. Адвокат потерпевшей Марем Точиевой заявила, что документы, на основании которых освобожден Беков, противоречат материалам уголовного дела.

Магомед Беков был приговорен к трем годам колонии общего режима по делу о пытках в ингушском ЦПЭ. Приговор семерым силовикам суд в Нальчике вынес 27 июля, а 25 октября Северо-Кавказский окружной военный суд оставил приговор без изменений. Все подсудимые по делу о пытках в ингушском центре "Э" полностью отвергли все обвинения.

Состояние Бекова ухудшилось после ареста, заявил адвокат

Адвокат Магомеда Бекова Иса Абадиев указал на то, что болезнь его подзащитного доказана медицинскими справками, без которых суд и не принял бы решения об освобождении. "Они (потерпевшая сторона. - Прим. "Кавказского узла") могут просить вернуть его, но есть медицинское заключение - человек болен. Есть постановление правительства, которое мы нарушить не можем. Суд его никогда в жизни не освободил бы от отбытия наказания, если бы он действительно не был бы болен", - рассказал Иса Абадиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, состояние Бекова ухудшилось во время судебного процесса. "Да, они (потерпевшая сторона. - Прим. "Кавказского узла") ссылаются на то, что ранее, якобы во время судебного следствия, было заключение, что его можно содержать под стражей. Но тогда это проводилось по документам полуторалетней давности. Никто его тогда не обследовал, ничего не делали. Тем более, Беков получил стресс при задержании. Его арестовали в зале суда и, конечно, у него было обострение", - пояснил Абадиев.

Бекову разрешено находиться дома

Магомед Беков находится в больнице после химиотерапии, сообщил адвокат. "Сегодня, наверное, его должны были отпустить домой для отдыха, после химиотерапии его нахождение в больнице не обязательно", - сказал Иса Абадиев.

В лечебно-реабилитационном центре Минздрава России подтвердили, что постоянного нахождения в больнице для больного онкологией не требуется. "Лечение у каждого пациента свое. Но 24 часа в день находиться в больнице не надо. Например, человек приходит, получает химию, уезжает. Могут постоянно находиться в больнице, если сами хотят", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" онколог Оксана Брынцева.

Освобождение Бекова не вызвало подозрений у правозащитников

Освобождение от тюремного заключения по состоянию здоровья не является исключительно редким событием, сообщила юрист фонда "В защиту прав заключенных" Надежда Раднаева. "Согласно статистике медицинского управления ФСИН России, за 2017 год в России было освобождено 55,8% больных заключенных. Если это говорить в абсолютных цифрах, из 4191 ходатайства было удовлетворено 2341 ходатайство. Но это не только заключенные с онкологическим заболеванием. Речь о всех тяжелых заболеваниях", - сказала юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что зафиксировано 944 случая, когда люди с тяжелыми заболеваниями не доживали до освобождения, несмотря на решения врачебных комиссий.

Решение суда об освобождении по состоянию здоровья имеет безусловный характер, отметила Раднаева. "На освобожденных людей не накладывается никаких дополнительных условий - например, об отметке. Естественно, сохраняется факт судимости", - сказала Надежда Раднаева. Суд может наложить ограничения только на тех, кто освобождается условно-досрочно, отметил эксперт Института прав человека Лев Левинсон.

Онкологическое заболевание - достаточное основание для освобождения заключенного, сказал он корреспонденту "Кавказского узла". "Но на моей памяти десятки случаев, когда при таких очень тяжелых заболеваниях люди не получали освобождения", - добавил Лев Левинсон.

По словам Надежды Раднаевой, фонд "В защиту прав заключенных" еще ни разу не сталкивался со случаями злоупотребления правом на освобождение от наказания для тяжелобольных. Однако, в силу коррумпированности судебной системы, такие злоупотребления случаются, рассказал Лев Левинсон. "В моей практике не было такого примера, поскольку к нам такие люди не обращаются. Они решают свои вопросы иначе. Но сотрудник МВД тоже человек, и вполне мог заболеть за время лишения свободы", - отметил Левинсон.

Обвинения в пытках в адрес сотрудников Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) в Ингушетии жертвы издевательств и их родные осмелились озвучить лишь после ареста главных подозреваемых, отмечается в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии".