Подросток из Панкиси погиб в Сирии

28 декабря 2018, 08:16

Во время боевых действий в Сирии при авианалете погиб 14-летний выходец из Грузии.

Подросток уехал в Сирию вместе с родителями. В Грузии он проживал в селе Биркиани в Панкисском ущелье.

"В селе Биркиани у него остались дедушка и бабушка", - приводит слова Отара Мутошвили, представителя мэра Ахметского района, в своем сообщении от 27 декабря грузинский "Первый канал".

14-летний участник террористической группировки "Исламское государство"* Мухмад Пареулидзе погиб в ходе авианалета 25 декабря, отец подростка продолжает воевать в рядах ИГ*. Его отец Ахмад Пареулидзе был односельчанином Тархана Батирашвили и членом его ближайшего окружения. Летом 2016 года, когда во время авианалета Батирашвили получил ранения, вместе с ним был ранен и Ахмад Пареулидзе. Батирашвили позже скончался, а Пареулидзе выжил, сообщило 27 декабря на своем сайте тбилисское издание Kviris Palitra.

Тархан Батирашвили родился в 1986 году в Панкисском ущелье. Его отец по национальности грузин, мать – кистинка (грузинская чеченка). В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" размещена биография Абу Умара аш-Шишани.

По данным Службы государственной безопасности Грузии, в Сирии и Ираке в рядах различных террористических организаций воюют 30 граждан Грузии. В прошлом году спецслужбы не выявили ни одного факта их возвращения в Грузию, сообщили 27 декабря "Новости-Грузия".

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В "Справочнике" на "Кавказском узле" размещена статья "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России по решению суда.