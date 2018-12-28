Верхняя часть Панкисского ущелья, поворот на реку Бацара. Фото: А.Мухранов http://travelgeorgia.ru/22/5/1/389/

28 декабря 2018, 08:16

Подросток из Панкиси погиб в Сирии

Во время боевых действий в Сирии при авианалете погиб 14-летний выходец из Грузии.

Подросток уехал в Сирию вместе с родителями. В Грузии он проживал в селе Биркиани в Панкисском ущелье.

"В селе Биркиани у него остались дедушка и бабушка", - приводит слова Отара Мутошвили, представителя мэра Ахметского района, в своем сообщении от 27 декабря грузинский "Первый канал".

14-летний участник террористической группировки "Исламское государство"* Мухмад Пареулидзе погиб в ходе авианалета 25 декабря, отец подростка продолжает воевать в рядах ИГ*. Его отец Ахмад Пареулидзе был односельчанином Тархана Батирашвили и членом его ближайшего окружения. Летом 2016 года, когда во время авианалета Батирашвили получил ранения, вместе с ним был ранен и Ахмад Пареулидзе. Батирашвили позже скончался, а Пареулидзе выжил, сообщило 27 декабря на своем сайте тбилисское издание Kviris Palitra.

Тархан Батирашвили родился в 1986 году в Панкисском ущелье. Его отец по национальности грузин, мать – кистинка (грузинская чеченка). В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" размещена биография Абу Умара аш-Шишани.

По данным Службы государственной безопасности Грузии, в Сирии и Ираке в рядах различных террористических организаций воюют 30 граждан Грузии. В прошлом году спецслужбы не выявили ни одного факта их возвращения в Грузию, сообщили 27 декабря "Новости-Грузия".

"Кавказский узел" следит за событиями на Ближнем Востоке и их влиянии на политическую и общественную жизнь регионов юга России и Южного Кавказа, публикуя материалы на специальных тематических страницах "Кавказ под прицелом халифата" , "Сирия в огне",  "Дорога домой: на Кавказ после ИГ"*
В "Справочнике" на "Кавказском узле" размещена статья "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России по решению суда.

Примечание:

"Брат Умара аш-Шишани убит в Сирии", "Семья из Панкиси погибла в Сирии", "Два жителя Чечни заподозрены в причастности к сирийским боевикам".

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