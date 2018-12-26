Бизнесмен осужден на 16 лет за убийство семьи во Владикавказе

26 декабря 2018, 23:27

Верховный суд Северной Осетии признал местного предпринимателя виновным в убийстве своего компаньона и его супруги, сообщила сегодня прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля 2017 года в одном из частных домовладений в садоводческом товариществе "Учитель" были обнаружены тела 40-летних мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Ими оказались супруги Гагоевы, владельцы небольшого магазина. Вскоре после убийства был задержан подозреваемый, 43-летний житель Владикавказа.

Согласно приговору, подсудимый застрелил своего компаньона, не желая отдавать ему 320 тысяч рублей долга. Преступление было совершено в доме убитого. На звуки выстрелов выбежала его жена, которую владикавказец застрелил, чтобы избавиться от свидетеля, сообщила сегодня прокуратура.

Присяжные заседатели единогласно признали подсудимого виновным, хотя он отказался это признать. Верховный суд Северной Осетии назначил мужчине 16 лет колонии строгого режима. Этот приговор в законную силу не вступил, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Северной Осетии.

Суд также обязал осужденного бизнесмена Дряева выплатить родственникам убитых супругов два миллиона рублей, сообщила пресс-служба Верховного суда Северной Осетии. При определении наказания было учтено, что подсудимый воспитывает четырех несовершеннолетних детей. "Кроме того, вердиктом присяжных установлено, что поводом для совершения преступления явились противоправные действия потерпевшего", - процитировали сегодня пресс-релиз суда "Кавказ.Реалии".

На сайте Верховного суда Северной Осетии по состоянию на 23:27 мск 26 декабря нет информации о решении по делу Дряева и не указана дата его вынесения.

Комментариями самого Дряева или его представителей "Кавказский узел" не располагает.