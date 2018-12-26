Цотнэ Гамсахурдия прекратил голодовку после встречи с главным прокурором

26 декабря 2018, 18:18

Сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотнэ прекратил голодовку, которая продолжалась 13 дней. Все требования голодовки выполнены, заверил его главный прокурор Грузии Шалва Тадумадзе.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 декабря Константин и Цотнэ Гамсахурдия объявили голодовку с требованием продлить срок давности убийства их отца, истекающий 31 декабря. 24 декабря, на одиннадцатый день голодовки, у Константина Гамсахурдии произошел сердечный приступ, и его госпитализировали, но Цотнэ Гамсахурдия продолжил голодовку. Юридический комитет парламента одобрил 25 декабря продление срока расследования убийства Звиада Гамсахурдии, чего добивались его сыновья.

Первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия умер в декабре 1993 года в одном из селений региона Самегрело в Западной Грузии, где вместе с несколькими своими сторонниками скрывался от властей. 10 ноября 2009 года начала работу временная комиссия по изучению обстоятельств смерти Гамсахурдии. В 2010 году она отклонила первоначальную версию Генпрокуратуры Грузии, согласно которой Гамсахурдия совершил самоубийство. В 2015 году прокуратура объявила о возобновлении расследования по статье "Убийство".

Решение прекратить голодовку Цотнэ Гамсахурдия принял после сегодняшней встречи с Тадумадзе и заверения о выполнении всех требований, в частности требования о создании следственной группы для расследования убийства Звиада Гамсахурдии.

"На встрече мы обсудили наше главное требование - создание следственной группы, которая будет уполномочена и квалифицирована для проведения необходимых следственных действий. В состав группы войдут грузинские или иностранные эксперты или следователи", - сказал Цотнэ Гамсухурдия корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в состав группы войдут доверенные лица семьи Гамсахурдии, следователи и, в случае необходимости, эксперты. Вопрос формирования группы будет обсужден на встрече в конце января. Шалва Тадумадзе высказал готовность возглавить эту следственную группу и работать в ней, и Гамсахурдия расценил это заявление как "гарантию".

Изучение 16 томов уголовного дела об убийстве Звиада Гамсахурдии показало, что следствие не смогло восстановить полную картину его убийства, заявила на сегодняшнем брифинге Народный защитник Грузии Нино Ломджария.

Согласно заключению аппарата омбудсмена, следствие не получило важные доказательства о возможных участниках убийства, в том числе организаторах, исполнителях и их сообщниках. Кроме того, необходимые следственные действия по делу не были проведены, либо проводились слишком поздно и неполноценно. "Грузинская сторона не провела судебно-медицинскую, химическую и другие релевантные экспертизы", - говорится в сообщении, направленном аппаратом омбудсмена корреспонденту "Кавказского узла".

Доподлинно неизвестно количество нанесенных Гамсахурдии ранений, не исследован их характер и происхождение, не установлено происхождение продуктов выстрела на руке Гамсахурдии, при том, что эти данные могут подтвердить или опровергнуть версию его самоубийства. Судебно-медицинская экспертиза была проведена только однажды в 2007 году в России, но к моменту ее проведения мягкие ткани тела не сохранились и изучение ранений на теле Гамсахурдии стало невозможным, указывает омбудсмен.

Следствие не может подтвердить, что в Звиада Гамсахурдию стреляли именно из того оружия, которое фигурирует в деле. Место преступления не было своевременно осмотрено, а важные для дела предметы - одежду Гамсахурдии, его нательное и постельное белье - следствие получило спустя много лет после его гибели. Допросы людей, которые находились в тот период рядом со Звиадом Гамсахурдией, проведены с опозданием, а Бесарион Гугушвили, который был премьер-министром Грузии на момент убийства Гамсахурдии, до сих пор не допрошен, подчеркнула Ломжария.

"С 1994 по 2015 год дело велось по квалификации "дело по факту гибели Гамсахурдии", и только в спустя 21 год, в 2015 году, его переквалифицировали по статье об убийстве", - говорится в сообщении.

Судебные органы не заинтересовались ходом следствия, не было инициировано расследование по фактам возможного политического давления на следствие, препятствий расследованию и уничтожения улик. Аппарат Народного защитника рекомендовал рассмотреть вопрос об ответственности для людей, мешавших следствию и правосудию, предоставить семье Гамсахурдии максимально полную информацию о ходе следствия и регулярно информировать о нем общественность.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" подготовлена биографическая справка о Звиаде Гамсахурдии.