Защита обжаловала арест Роберта Кочаряна

26 декабря 2018, 16:25

Адвокаты подали жалобу в Кассационный суд на арест второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиненного в свержении конституционного строя.

Как писал "Кавказский узел", Кочарян был арестован 27 июля по обвинению в свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване 1-2 марта 2008 года, однако позднее суд отменил решение об аресте, сославшись на неприкосновенность бывшего президента. 11 сентября глава Службы нацбезопасности Армении заявил, что в отношении Кочаряна возбуждено уголовное дело о финансовых махинациях. Кассационный суд 15 ноября аннулировал решение об освобождении Кочаряна. 7 декабря апелляционная инстанция постановила арестовать его. Кочарян счел, что это решение принято под давлением и.о. премьера Армении Никола Пашиняна.

После разгона митинга оппозиционеров, не согласных с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах, 1-2 марта 2008 года в Ереване произошли массовые беспорядки, которые привели к гибели десяти человек. 1 марта Роберт Кочарян, занимавший на тот момент президентский пост, ввел в Армении чрезвычайное положение, говорится в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении". 22 декабря не менее 300 человек собрались в Степанакерте, потребовав освободить Роберта Кочаряна.

Защита подала жалобу в Кассационный суд 25 декабря, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель офиса второго президента.

По его словам, поданная кассационная жалоба объемом 107 страниц. "Защита считает, что при решении об аресте были допущены нарушения прав человека и право на справедливое судебное разбирательство, в том числе, нарушения презумпции невиновности", - пояснил сотрудник офиса.

Он также отметил, что одновременно с кассационной жалобой защита готова ходатайствовать об освобождении экс-президента под залог, а также готовит обращение в Конституционный суд и Европейский суд по правам человека.

"Апелляционный суд принял решение, которое противоречит не только [ранее принятым решениям] кассационной инстанции, но и ЕСПЧ", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из адвокатов Роберта Кочаряна Айк Алумян.



"Кавказским узлом" подготовлены биографии Роберта Кочаряна и Никола Пашиняна.