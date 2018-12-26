Семья махачкалинцев добилась отмены выселения из дома

26 декабря 2018, 08:55

Суд подтвердил, что решение выселить семью из многоквартирного дома в Махачкале необоснованно, сообщила 25 декабря прокуратура.

По данным ведомства, в 2011 году межведомственная комиссия администрации Махачкалы признала непригодным для постоянного проживания и подлежащим сносу дом по улице Герцена.

"Однако, по заявлению жильцов дома, акты межведомственной комиссии в судебном порядке признаны недействительными, поскольку вынесены с нарушениями законодательства. В частности, осмотр дома проводился визуально, эксперты для участия в осмотре не привлекались. Фактически степень износа жилого дома равняется 40%, дом имеет удовлетворительное техническое состояние, не является аварийным и пригоден для дальнейшего проживания", - говорится в сообщении, опубликованном 25 декабря на сайте прокуратуры Дагестана.

Управление по жилищной политике Махачкалы подало иск в суд о выселении из признанного аварийным дома семьи шести человек с предоставлением им благоустроенного жилья. Кировский районный суд отказал в выселении людей. Истец обжаловал это решение, но апелляционная инстанция Верховного суда Дагестана оставила его в силе. Суд решил, что оснований для выселения людей нет, пишет со ссылкой на источник в суде "Черновик".

"Кавказский узел" ранее писал, что глава наблюдательного совета Госфонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин в феврале, после своего визита в Дагестан, потребовал переселить махачкалинцев из аварийного жилья до осени, заявив, что переезда в новостройки ожидают более 1300 жителей города.